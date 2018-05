Soledad Gallego-Díaz: “Soy periodista de Redacción”

No se imagina su vida sin el periodismo. Ni ella, ni nadie que la conozca. Soledad Gallego-Díaz adora su oficio y añora el trabajo en la Redacción. “Soy una periodista de Redacción”, asegura la ganadora del premio Ortega y Gasset en esta 35ª edición a una larga y exitosa trayectoria como profesional. Referente de varias generaciones tanto de profesionales del periodismo como de lectores y columnista desde hace unos años de EL PAÍS, diario del que ha formado parte desde sus inicios, no se siente opinadora, sino redactora.

A sus 67 años, no tiene ni Twitter ni Facebook y siempre va con una libretita cuadriculada y un bolígrafo en el bolso. “La mayor parte de mi carrera se ha desarrollado en una Redacción. Mi trabajo siempre ha girado en torno a las noticias y las crónicas, no con columnas de opinión”, destacaba este lunes poco antes de recibir el galardón de manos de la escritora Almudena Grandes. “Lo más grande de una Redacción es que uno está al servicio de un colectivo y te sientes orgullosa de ello. No te alegras solo de tu propio trabajo, sino de aquel que ha conseguido otro compañero. Como colectivo, se busca la excelencia profesional y se disfruta de esa efervescencia que se vive cuando los periodistas quieren contar lo que sucede. Es un espectáculo maravilloso”, añadió.

Gallego-Díaz comenzó muy joven trabajando en Pyresa, la agencia de noticias de la cadena de Prensa del Movimiento. Franco estaba en el poder y no había libertad de expresión. “Una agencia de noticias es un lugar ideal para aprender. No firmábamos las informaciones, porque lo que primaba era la noticia y no quién la hacía. Aprendí muchísimo. Independientemente de que los jefes fueran franquistas o no, eran unos vagos. Eso nos permitió trabajar mucho y hacer cantidad de cosas. Desde ese punto de vista, les estoy muy agradecida”, recuerda irónica.

Tras ser despedida por una huelga, pasó a formar parte de la Redacción del semanario Cuadernos para el Diálogo, donde vivió los últimos años del franquismo y los inicios de la Transición. Convocada por el entonces director de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, se incorporó a este diario, en el que ha sido de todo: cronista política, corresponsal en Bruselas, París, Londres, Buenos Aires y Nueva York, directora adjunta y Defensora del Lector.

“Creo en mi oficio”

En su carrera no han faltado ni el placer ni la diversión, siempre unidos a la honestidad. “Si tengo que ser recordada por algo, que sea por la honradez e independencia de mi trabajo. Creo en mi oficio”, enfatiza. “El periodista tiene una serie de obligaciones y principios que ha de respetar. La primera norma es que jamás las cosas pueden ser verdad o mentira; los hechos son los hechos y tu obligación es buscar esos hechos y contrastarlos”, abunda.

Opina que entre los peligros que acechan a la profesión de informar se hallan la precariedad laboral —“es imposible tener referentes profesionales, y la calidad se deteriora”— y la presión de las redes sociales sobre los grandes medios de comunicación. “Afortunadamente, los medios están reaccionando y presentando un frente profesional imprescindible”, defiende. A su entender, el periodismo tendrá el mismo futuro que la democracia: “Si la democracia sigue siendo el mejor sistema político que se ha inventado, necesita del periodismo”.