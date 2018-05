Podemos critica que Ciudadanos apoye al “nuevo capo de la mafia” designado por Rajoy para Madrid

Pablo Echenique y Noelia Vera tras una ejecutiva de Podemos. EMILIO NARANJO (EFE) | ATLAS

Podemos ha definido este lunes como “nuevo capo de la mafia” a la persona designada por Mariano Rajoy para presidir la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes. El secretario de Organización, Pablo Echenique, también se ha mostrado muy crítico con Ciudadanos porque haya adelantado, sin esperar a que el PP anunciara al sustituto de la expresidenta regional lo que resta de legislatura, que el sucesor contará con su respaldo para poder ser investido. Echenique también ha hechos sus declaraciones antes de que el PP hubiera designado a Ángel Garrido pero se ha reafirmado después. Albert Rivera ha confirmado su apoyo tras el anuncio.

"El partido que dice que viene a regenerar la vida política va a trasladarle su apoyo al candidato que Rajoy tenga a bien elegir como nuevo capo de la mafia... Si Ciudadanos dice que va a apoyar a cualquier candidato queda todo dicho si tenemos en cuenta que los últimos presidentes [de Madrid] han dimitido, están imputados o forman parte de escándalos de corrupción", ha manifestado el número dos de Pablo Iglesias. El enfrentamiento con Ciudadanos ha llevado a Echenique a plantear incluso "si no es una forma de corrupción poner en el gobierno a partidos que como sabe el señor Rivera son corruptos".

La dureza del tono empleado por la dirección de Podemos se ha producido antes de que Génova acabara con la incertidumbre que rodea a quién presidirá la Comunidad hasta las elecciones del próximo año. Ángel Garrido es el presidente en funciones desde la renuncia de Cifuentes el pasado 25 de abril. "Rajoy va a elegir a un nuevo capo de la mafia en la Comunidad de Madrid mientras parece que Ciudadanos está esperando un candidato limpio en ese partido. A lo mejor apoyan a un candidato que la semana que viene entra en prisión, una posibilidad alta en el caso del PP de Madrid... Le pedimos que no apoye que siga gobernado la mafia que le envió una cabeza de caballo a Cifuentes estos días", ha arremetido Echenique, que de esta forma ha englobado a todo el PP dentro de una estructura delictiva. Cifuentes dimitió después de que se difundiera un vídeo en el que es retenida en un supermercado en 2011 tras el hurto de dos cremas, que la dirigente del PP atribuyó a un "error" y un "acto involuntario".

La guerra sucia en el PP no supondrá la pérdida del Ejecutivo autonómico gracias al soporte del partido de Rivera. "Ciudadanos antepone sus intereses electorales y la táctica electoral por encima de todo lo demás. No le importa poner a corruptos en el Gobierno (...) Ya resulta evidente que solamente piensa en crecer en su propio beneficio y dejar en último lugar los intereses de la ciudadanía", ha insistido Echenique. La ejecutiva de Podemos cree que la posición de Ciudadanos, que confía en sacar provecho de las malas perspectivas demoscópicas del PP, "es una forma muy irresponsable de estar en política y además no funciona a largo plazo". "Esa manera de actuar por parte de Ciudadanos demuestra que piensa que el pueblo español es idiota cuando es decente", ha zanjado.