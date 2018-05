Comienza el juicio en Lesbos de los tres bomberos españoles detenidos por rescatar refugiados

El juicio contra los tres bomberos españoles Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre por un delito de tráfico de personas en grado de tentativa, penado con hasta 10 años de cárcel por cada persona introducida en el país de forma ilegal, ha arrancado este lunes 7 de mayo sobre las 9.30 en Mitilene, capital de Lesbos. Blanco (47 años), Rodríguez (32) y Latorre (34), los tres sevillanos, fueron detenidos en 2016 por la Guardia Costera Griega cuando desempeñaban tareas de rescate de refugiados como voluntarios de la ONG Professional Emergency Aid (Proem-AID).

📍En este momento, comienza el juicio a los tres bomberos españoles de #PROEMAID.

En las próximas horas, iremos informando de todos los avances. #CondenadosASalvarVidas — PROEMAID (@proemaid) 7 de mayo de 2018

Acompañados por el presidente de la ONG, Onio Reina, varios familiares y una nutrida delegación institucional, los tres han entrado a la sala donde intentarán demostrar que su única intención en la isla fue realizar labores de rescate humanitario. Junto a ellos está el cónsul español en Atenas y una representación del Parlamento andaluz, encabezada por la consejera de Justicia a Interior, Rosa Aguilar, así como responsables del Ayuntamiento de Sevilla, han informado desde Proem-AID.

"Este no es mi sitio natural ni habitual. No visitamos nunca juzgados a no ser que sea para un informe o algo relacionado con temas de bomberos y, bueno, esperanzados con que todo acabe satisfactoriamente hoy tanto para nosotros como para el otro equipo", ha dicho Manuel Blanco a su llegada al tribunal. "Los focos están puestos hoy sobre nosotros pero el verdadero problema es que sigue ahogándose gente en el mar", ha recordado Blanco.

"Son funcionarios públicos que trabajan siempre en el marco de la legalidad, que siempre tienden la mano a quienes más lo necesitan y que vinieron a Grecia en ayuda humanitaria a salvar vidas y por eso de este día esperamos lo mejor", ha dicho por su parte la consejera Rosa Aguilar. Verónica Pérez, presente en Grecia en representación del Partido Socialista, ha considerado que "la acción humanitaria nunca debería ser penada, nunca debería ser condenada, sino al contrario, debería ponerse en valor". Desde el Ayuntamiento de Sevilla, la concejal Cristina Morata, ha manifestado su deseo de que se imponga "el sentido común" y se ponga fin al "calvario" que han sufrido durante dos años.

Los tres funcionarios se desplazaron a la ciudad el pasado sábado 5 de mayo para afrontar el juicio. "Nos encontramos bien de ánimo por el apoyo y la ayuda que estamos recibiendo, pero a la vez intranquilos por la gravedad de las acusaciones. Esperamos que todo salga bien y poder volver a España con una sonrisa y celebrando que, al final, se impuso la razón y se nos declara inocentes", indicaron. De hecho, tienen billete de vuelta a España el 10 de mayo.

La acusación es "muy vaga e imprecisa”, según ha explicado a este periódico su abogado, Haris Petsikos. "Parece un escarmiento para criminalizar la ayuda a los inmigrantes, o iban a por los daneses y se toparon con nosotros en el medio", coinciden los acusados. Los tres volverían a repetir lo que hicieron. “Y seguiremos haciéndolo ahora en Libia en cuanto logremos la financiación suficiente para poder ayudar con garantías”, advierten.

Junto a ellos comparecen, con una línea de defensa separada, Mo Abassi y Salam Aldeem, los dos daneses que tripulaban la embarcación cuando fueron detenidos por los guardacostas griegos. La noche del 14 de enero de 2016 los tres sevillanos acudieron a la llamada de otra ONG, la danesa Team Humanity, que les pidió su colaboración para rescatar un bote a la deriva.

Ya que la embarcación de Proem-Aid estaba siendo reparada decidieron salir con ellos, pero al llegar al lugar donde supuestamente debía encontrarse el bote con refugiados no encontraron a nadie, por lo que regresaron a puerto, donde fueron detenidos. Después de tres días encerrados juntos en una celda salieron bajo fianza y regresaron a sus países.