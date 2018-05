Puigdemont se reúne con sus diputados en Berlín para debatir sobre el futuro ‘president’

El ex presidente catalán, Carles Puigdemont y Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya antes de comenzar una reunión del grupo parlamentario en Berlín.

En torno a las cuatro de la tarde ha comenzado la reunión en Berlín del grupo parlamentario de Junts per Catalunya con el expresidente catalán Carles Puigdemont, un encuentro que se perfila clave. Faltan apenas 18 días para que expire el plazo que evite unas nuevas elecciones con la investidura de un nuevo presidente catalán y con la posibilidad, sobre la mesa, de dar con un candidato alternativo a Puigdemont para ocupar la presidencia de la Generalitat.

Esta es la segunda vez que se celebra este tipo de reunión tras la detención de Puigdemont en Alemania el pasado 25 de marzo y después de que el tribunal de Schleswig-Holstein ordenara la libertad bajo fianza, lo que le impide salir del país, mientras tramita el proceso de entrega solicitado por España.

El Parlament aprobó este viernes la reforma de la Ley de la Presidencia para incluir la investidura telemática, una norma hecha a la medida de Puigdemont. El Gobierno español, sin embargo, ya comenzó los trámites para recurrirla, por lo que si no hay un candidato viable de aquí al 22 de mayo, Cataluña se vería abocada a repetir elecciones. Además de Puigdemont, los diputados Jordi Sànchez y Jordi Turull han sido sin éxito candidatos a la investidura. De trascender un nuevo nombre, se trataría de un cuarto candidato.

En total, 28 parlamentarios de Junts per Cataluña acudieron a la cita de Berlín, que está previsto que termine a última hora de la tarde, según estimaron fuentes de la formación. Junts per Catalunya llega dividido a la reunión. Los diputados del PDeCAT y algunos independientes de la lista apuestan por elegir ya un candidato sin cargas judiciales y cuyo Govern permita levantar el artículo 155 de la Constitución. El círculo más cercano a Puigdemont reivindica que puede gestionar el tempo político para insistir en su campaña de erosión al Gobierno de Mariano Rajoy por, asegura, no respetar el resultado electoral del 21-D.

Con todo, la palabra final la tiene Puigdemont y nadie descarta incluso que se decante por ir a elecciones. El expresidente fue detenido en el norte de Alemania el pasado 25 de marzo cuando regresaba de una conferencia en Finlandia. Desde entonces se encuentra en Alemania a la espera de que el tribunal superior del Land de Schleswig-Holstein adopte una decisión definitiva sobre su posible extradición. España ha cursado una euroorden en la que reclama la entrega del expresidente por alta traición y malversación de fondos públicos.

El próximo paso corresponde sin embargo a la Fiscalía de Schleswig-Holstein, que debe ahora presentar su propuesta sobre la entrega de Puigdemont después de haber recibido documentación complementaria por parte de las autoridades españolas. Wiebke Hoffelner, la jueza de la fiscalía de Schleswig-Holstein que ejerce de portavoz en este caso de explicó a este diario que la propuesta de la fiscalía regional “se demorará aún unos días” y que en cualquier caso, el proceso se encuentra dentro del plazo que fija la ley alemana.

La tramitación del proceso de entrega en virtud de la euroorden cursada por España no debería prolongarse en principio más de 60 días a contar desde la detención de Puigdemont el pasado 25 de marzo. La fecha límite de la justicia alemana se solapa prácticamente con el plazo para lograr la investidura en el Parlamento catalán.