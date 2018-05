Sentencia de La Manada, reacciones y últimas noticias en directo

EL PAÍS

Un grupo de españoles residentes en Reino Unido se concentró ayer en la ciudad británica de Cambridge para mostrar su rechazo a la sentencia de La Manada. Varios asistentes llevaron pancartas con frases en español y en inglés. Algunos de los mensajes fueron "Entre cinco bestias yo tampoco me muevo", "Sister, here's your pack" — Hermana aquí está tu manada —, "It's a dress not a yes" — Es un vestido no un sí —, o I believe in you — Yo sí te creo. Informa Europa Press.