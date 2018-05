En España y en Gilead, ‘Nolite te Bastardes Carborundorum’

La noticia que os traemos esta semana en PopCornNews no es de las buenas ni da para chistes, pero tiene un aspecto positivo. La sentencia de La Manada condenó a los cinco acusados por el delito de abusos sexuales, pero los jueces dijeron que no había habido violencia. Esta decisión ha desatado una enorme ola de protestas política y social. Esto también pasa en una serie tan oscura como The Handmaid's Tale, como nos recuerdan nuestros compañeros de Quinta Temporada. Ni todas las humillaciones ni la violencia que sufren las mujeres en Gilead consiguen acabar con ellas.