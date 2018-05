Rajoy: “No hubo ni habrá impunidad para ETA”

Mariano Rajoy, durante la declaración institucional en La Moncloa. SERGIO PÉREZ (REUTERS) / VÍDEO: QUALITY

“No hubo ni habrá impunidad para ETA”. Tras la disolución de la banda terrorista, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado este viernes un firme mensaje de compromiso con las víctimas de los atentados, asegurando que los crímenes de los terroristas “se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo”. “Desaparece ETA, pero no el dolor que ha sembrado, ni la deuda de gratitud que tenemos con las víctimas”, ha añadido el jefe del Ejecutivo. Y ha subrayado: “ETA no ha logrado ninguno de sus objetivos políticos. Ninguno”.

El discurso del presidente del Gobierno, pronunciado con la máxima solemnidad en el salón de Tapices del palacio de La Moncloa, ha girado alrededor de las víctimas de ETA, homenajeadas "sin distingos ni categorías". También, del recuerdo sentido a los presidentes y ministros de Interior que le precedieron en la lucha contra el terrorismo (“Esta jornada también es de ellos”). Y, sobre todo, ha constituido un aviso: la banda terrorista no obtendrá contrapartidas tras disolverse después de asesinar a más de 800 personas.

“Se ha producido un fracaso inapelable de un proyecto político corrompido por la violencia”, ha recordado Rajoy. “Hoy no es un día de celebración, sino de homenaje a las víctimas. Desaparece ETA, pero no el dolo que ha causado”, ha añadido. Y ha remachado: “Hoy ETA ha reconocido por fin que toda su historia ha sido un fracaso. No ha logrado ninguno de los objetivos que se marcó en su larga historia criminal. No obtuvieron ningún redito por matar y no van a obtener nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad. Nada les debemos. Han tardado demasiado tiempo en reconocer su derrota”.

Con esa contundencia, Rajoy ha querido dejar claro que los presos etarras no lograrán beneficios penitenciarios, ni serán acercados a Euskadi, como consecuencia de la disolución de la banda. Otra cosa es que de manera individual, cada terrorista encarcelado pueda tener acceso a mejoras en su situación si cumplen los requisitos que marca la ley, señalan fuentes gubernamentales.

La derrota de ETA es fruto del ejemplo de las víctimas, de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado, de la colaboración de Francia, del ejemplo de la Corona y de la unidad de los partidos políticos, ha argumentado Rajoy. Por eso, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, convocará en los próximos días una reunión extraordinaria del Pacto antiterrorista para que las distintas formaciones evalúen la nueva situación.