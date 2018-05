La ‘Declaración de Arnaga’ celebra el fin de ETA y llama a la “reconciliación”

Los firmantes de la denominada Declaración de Arnaga han dado hoy la bienvenida a la decisión de ETA de disolverse para siempre, que han calificado de "momento histórico para toda Europa", e invitan a abrir ahora "un proceso de reconciliación" que debe desembocar en una "solución global, justa y duradera" en el País Vasco. Representantes internacionales y unos 90 invitados de instituciones, partidos políticos, sindicatos y organismos vascos han asistido este viernes en Cambo (Francia) al encuentro que sirve para certificar el final definitivo de ETA. El encuentro ha comenzado con un minuto de silencio "en honor de todas las víctimas" que todos los asistentes han respetado puestos en pie.

"Es un momento histórico", han repetido prácticamente todos los intervinientes en el foro al referirse a la declaración final de ETA. Desde Kofi Annan, en un mensaje que el exsecretario general de la ONU ha enviado para que se leyera durante el acto, hasta Gerry Adams o Jonathan Powell, representantes internacionales que han acudido hoy a Cambo para dar su apoyo a la decisión de la banda de poner fin a su existencia. El adiós de ETA "marca el final de un capítulo difícil de la historia de España", ha expresado Annan en un texto leído por Michel Camdessus, ex responsable del Fondo Monetario Internacional. "Es una jornada histórica que pone fin al último grupo armado de Europa y se tendría que celebrar en toda Europa", ha añadido.

Gerry Adams, exdirigente del Sinn Féin (el brazo político del IRA), también se ha sumado a las congratulaciones por la desaparición de ETA. Lo ha hecho el mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido Democrático de la Revolución (PRD), y el ex primer ministro irlandés Bertie Aehrn. Todos han destacado la importancia histórica que conlleva el mensaje que leyó en español el histórico dirigente etarra Josu Ternera.

Pero la conferencia internacional de Cambo, celebrada en la villa Arnaga (de ahí el nombre de la declaración), no se ha limitado exclusivamente a aplaudir el adiós de ETA. Los firmantes han puesto el acento en que ahora se abre otra etapa que debe "resolver asuntos pendientes". "Tenemos por delante un proceso de reconciliación", dice la declaración de Arnaga, que debe acabar con "heridas profundas que perduran, familias y comunidades que permanecen divididas". En el futuro, debe atenderse la situación de "los presos" de la banda y las personas que están huidas, y también tiene que haber "más esfuerzos para reconocer y a asistir a todas las víctimas".

Adams ha sido muy explícito al marcar la hoja de ruta que debe abordarse a partir de ahora. "Pido al Gobierno español que dé pasos positivos en favor de los presos vascos para aproximarlos a sus lugares de residencia". Y ha concluido así: "El enfado no es una política y la venganza no es la solución. Espero que nuestros hijos no nos vean como vengadores".

El abogado sudafricano Brian Currin, miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC) y uno de los principales impulsores de esta cita, ha asegurado que esta es "una jornada de celebración", que es "el día del pueblo vasco", aunque "el proceso de paz no ha acabado". Para él, sigue pendiente resolver flecos que ha dejado pendientes "el conflicto".

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, y Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu, a su llegada a la conferencia de Cambo del fin de ETA. J. HERNÁNDEZ

La Declaración de Arnaga, leída en euskera por una joven de 21 años de Gernika, Irati Agorria, y por Camdessus (francés), Powell (inglés) y Cárdenas (español), llama a actuar en adelante con "un espíritu de generosidad para curar las heridas y reconstruir una comunidad compartida". "La paz no es un juego de suma cero, sino un asunto de coluntad política, donde ambas partes se ponen de acuerdo para alcanzar sus objetivos de forma pacífica a través de medios políticos y democráticos", dice el texto de Arnaga, donde se expresa la confianza de que se llegará a "una solución global, justa y duradera en el País Vasco".

El encuentro se ha celebrado para dar respaldo internacional a la decisión de ETA de disolverse, adoptada un día antes de este acto. En 2011 sucedió al contrario, primero se celebró en el palacio de Aiete, en San Sebastián, una autodenominada conferencia.de paz a la que asistió una delegación internacional encabezada por el secretario general de la ONU Kofi Annan y tres días después ETA difundió un comunicado en el anunciaba que abandonaba para siempre la lucha armada. Esta vez, ETA se adelantó ayer con su despedida y hoy han tratado de dar realce a ese paso de la banda.

De aquel evento repiten Gerry Adams, Bertie Ahern y Jonathan Powel. A esta cita se han incorporado hoy el mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el exdirector el Fondo Monetario Internacional (FMI) Michel Camdessus.

La cumbre internacional para "avanzar en la Resolución del Conflicto en Euskal Herria", con un total de 89 invitados, ha sido promovida por el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que lidera el abogado sudafricano Brian Currin, el Foro Social Permanente y Bake Bidea, que han contado con el respaldo de autoridades vascofrancesas, principalmente de los alcaldes de Bayona y Hendaya, Jean René Etchegaray y Kotte Ecenarro, respectivamente.

Arnaga no ha conseguido concitar el mismo nivel de representación internacional y política de Aiete en 2011. La asistencia de partidos se ha limitado hoy prácticamente a los partidos nacionalistas, aunque entre estos, el PNV y EH Bildu han enviado delegaciones de primer nivel, con Andoni Ortuzar y Arnaldo Otegi al frente.Arkaitz Rodríguez ha acudido en nombre de Sortu y Pili Zabala, parlamentaria de Elkarrekin Podemos y hermana de Joxi Zabala, miembro de ETA asesinado por los GAL.

Los organizadores han destacado que entre los participantes en este foro figuran el histórico dirigente de ETA Eugenio Etxebeste Antxon, el ex secretaroi general de LAB Rafa Díez, el miembro de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria y Joseba Egibar, portavoz parlamentario del PNV. También el responsable de Lokarri Paul Ríos, uno de los principales promotores de la Conferencia de Aiete.