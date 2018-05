Ángel Gabilondo: “El PSOE tiene que hacerlo mejor”

Ángel Gabilondo ha lamentado que los sondeos prevean la caída del PSOE a pesar del escándalo del caso Cifuentes en la Comunidad de Madrid: "El PSOE tiene que hacerlo mejor, tenemos que mejorar más la confianza de los ciudadanos. Hacer proyectos sostenibles, viables, concretos, sabernos explicar, saber qué modelo económico defendemos", ha dicho Gabilondo en una entrevista en EL PAÍS. "Lo tomo como un estímulo, una autocrítica", ha añadido. El portavoz madrileño se desmarca así de otros líderes del partido que acusan a las encuestas electorales de tener objetivos políticos y de no reflejar la realidad.

Esos mismos sondeos sí otorgan a Gabilondo el cartel de político madrileño mejor valorado, pero su tirón electoral no sirve para levantar el partido: "Yo no hago distinciones entre qué bien me va a mí y qué mal al PSOE; yo vinculo mi suerte a la del PSOE y trabajaremos en este proyecto para merecer la confianza de los ciudadanos", ha dicho Gabilondo. Según Metroscopia, Ciudadanos ganaría hoy unas elecciones con 48 escaños —los mismos que hoy tiene el PP— y el PSOE caería hasta 33 diputados desde los actuales 37. El candidato ha intentado explicarse qué ven los votantes en alguien como él, "una persona del montón": "Será la noción que tengo de la política o la forma que tengo de hacer política", ha dicho.

El líder madrileño se ha referido también al intercambio casi calcado de posiciones entre el PP y Ciudadanos en el sondeo de Metroscopia: "Ciudadanos recoge más bien votos del PP, lo que no quiere decir que no reciba de otros ámbitos. Es un recambio, no un cambio social. Es un partido que se presenta como el equipo de mantenimiento de ciertas políticas", ha dicho.

Gabilondo ha admitido que Ciudadanos, tal como ha anunciado, va a acabar apoyando el candidato que presente el PP. Sin los votos o la abstención de Ciudadanos, Gabilondo no tiene opciones de convertirse en presidente. El socialista no ha tenido opción de sentarse a dialogar en serio con Ciudadanos sobre un proyecto para Madrid: "No hemos tenido oportunidad de hablar como a mí me gusta, que es sentarse con un proyecto para ver qué hacemos. Lo que hemos tenido es conversaciones de demora, de postergar el encuentro".

La ausencia de los cuatro últimos presidentes de Madrid de la celebración institucional del día de la comunidad no sorprendió a Gabilondo: "Puedo hasta entenderlo, pero me parece sintomático", ha dicho. "Estamos en una situación muy compleja institucionalmente y no quiero descalificar personalmente a nadie". Gabilondo ha recordado que queda aún "un cuarto de legislatura" y que la situación de "inercia, letargo" es algo que Madrid "no puede permitirse".