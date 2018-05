El comunicado de ETA, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Reacción de Albert Rivera a la disolución de ETA. "Parece que definitivamente se disuelve. Ojalá sea así. Eso lo tienen que comprobar las fuerzas de seguridad. El protagonismo hoy no lo puede tener Josu Ternera, sino los que no están y sus familiares. Y la Justicia española necesita que se conozca la verdad de los 358 casos que están esperando saber quién asesinó a sus familiares. Y otro mensaje claro: ser terrorista de ETA no puede tener ningún beneficio ante la Justicia".