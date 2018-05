El juez discrepante de la sentencia de La Manada: “Estoy muy tranquilo”

El juez que pidió la absolución de La Manada, Ricardo González. ATLAS

El magistrado Ricardo González, autor del voto particular en la sentencia a La Manada que pedía la absolución de los cinco acusados, ha asegurado este jueves que está "muy tranquilo" y "emocionado" por el apoyo que ha recibido de sus compañeros en los últimos días. "Yo solo hablo en autos y sentencias, en ningún otro sitio", ha añadido.

El magistrado afirmaba en su escrito en la sentencia que en los vídeos grabados por los acusados sólo observa a cinco varones y una mujer practicando "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo". El juez considera que las grabaciones contienen "imágenes de sexo explícito en las que no tiene cabida la afectividad, pero también sin visos de fuerza, imposición, conminación o violencia".

La sentencia de La Manada ha sido cuestionada y contestada por movimientos feministas pero también por partidos políticos, colectivos de psicólogos y la ONU, entre otros, por condenar a los acusados por abuso y no agresión sexual, porque los jueces no apreciaron ni violencia ni intimidación. El voto particular ha generado especial indignación por no creer a la víctima de la agresión y no apreciar, pese a los hechos probados, su falta de consentimiento.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el juez “tiene algún problema singular” por el que debería haber actuado el Consejo General del Poder Judicial. Todas las asociaciones de jueces y fiscales pidieron inmediatamente su dimisión por cuesitonar públicamente la capacidad de un juez.

El magistrado asegura que se encuentra "con mucho ánimo, tranquilo y emocionado" por el apoyo de amigos, familiares y compañeros. "No entro en comentarios que se hagan respecto de mi persona", ha añadido, después de afirmar que él solo habla a través de autos y sentencias.

Ricardo González ha hecho estas declaraciones durante una concentración frente al Palacio de Justicia de Pamplona que vienen realizando los jueves jueces y fiscales de Navarra en el marco de movilizaciones con el lema Por una Justicia independiente y de calidad.