La Policía investiga la posible difusión en Internet de datos privados de la víctima de La Manada

La Policía Nacional ha informado de que agentes del cuerpo de Ciberseguridad están analizando si se han difundido por Internet datos personales de la víctima del caso de La Manada —como su DNI—. Varios colectivos feministas, como Andrea y Lunes Lila, denunciaron el miércoles a través de un comunicado la "irresponsabilidad" de algunos medios de comunicación al publicar información privada de la víctima. Según creen, esos datos han facilitado que al menos a dos foros (Forocoches y Burbuja.info) difundan la identidad de la joven.

La policía publicó este jueves un tuit en el que confirmaba la apertura de una investigación. "En la Red, y en el mundo real, NO todo vale", ha comunicado la policía junto al hastag #Respeto. "Con el tuit solo queríamos informar a la ciudadanía de que nuestros agentes están manos a la obra y que están analizando si se ha publicado, o no, y si se ha borrado alguna publicación con datos privados de la víctima", han afirmado fuentes policiales. Hasta el momento, la Policía no ha confirmado qué foros y webs está investigando.

Las asociaciones han señalado a "varios medios" por publicar una imagen de la víctima en la que aparece de espaldas, la universidad y el grado que estudia y el barrio en el que vive. "Estos datos han facilitado la publicación de la matrícula universitaria de la joven en dos portales de foros de Internet", aseguran las asociaciones en el comunicado, que exigen a estos medios que eliminen esos datos de sus páginas y que se disculpen públicamente.

Nuestra Unidad de Ciberdelincuencia está analizando si se han publicado datos de la víctima de la Manada, personales y privados (como su DNI), que pudieran ser constitutivos de delito.

En la Red, y en el mundo real, NO todo vale. #Respeto — Policía Nacional (@policia) 2 de mayo de 2018

Las asociaciones han pedido a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) que tomen medidas. "No pedidos cabezas, sino medidas que permitan avanzar y que eviten que pasen cosas como esta", ha informado a EL PAÍS una portavoz de las asociaciones. Nemesio Rodríguez, vicepresidente primero de APM, ha afirmado que la publicación de este tipo de datos por parte de algunos medios puede incurrir en un delito. "No es legal lo que se está haciendo. Esto puede crear una segunda victimización en la joven y provocarle más daño todavía".

Andrea y Lunes Lila también han pedido a la sociedad "que denuncie la publicación y la difusión de datos personales de esta víctima y de otras anteriores y posteriores, tanto en medios de comunicación como en foros de páginas webs".