La concejal de Igualdad de Valencia cuenta que sufrió abusos sexuales con 10 años

La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, Isabel Lozano, ha revelado que sufrió abusos sexuales cuando tenía 10 años. Este lunes, se sumó al movimiento #cuéntalo, un hashtag que, desde el 27 de abril, anima a las mujeres a compartir en las redes sociales los episodios de agresión sexual que hayan vivido a lo largo de su vida. "Sufrí abusos sexuales con 10 años por parte del profesor de kárate. Durante las clases. Parece que había otros casos. Pero nadie denunció. Él siguió dando clases y yo abandoné el kárate. Mis padres me apuntaron al ballet. #Cuéntalo", tuiteó Lozano.

Desde el pasado 27 de abril, cientos de mujeres han compartido sus historias en las redes. "Yo me decidí a contar la experiencia de acoso que tuve a los 10 años", ha explicado la concejal de Compromís al programa Hoy por hoy, de la cadena Ser. Y ha reconocido que en aquel momento su entorno familiar decidió no denunciar los hechos. "Esa persona seguiría allí, supongo, porque parece que había otros casos de niñas", ha dicho en referencia al profesor de kárate que abusó de ella. "Es importante reconocer que se ha avanzado en este sentido. Me resulta inconcebible que hoy en día esto pudiera volver a pasar. Quiero pensar que hemos avanzado en tener mayor sensibilidad social en relación a los derechos y libertades de las mujeres en este país", ha enfatizado.

"Me decidí a participar porque era el momento y es necesario visibilizar toda esta historia de la infamia que hemos llevado en nuestras vidas, cada una de manera individual y sin poner demasiado en común", ha explicado Lozano. "Este era el momento de visibilizar todas estas situaciones con las que parece que nos acostumbramos a vivir las mujeres desde que somos pequeñas y que no deberían ser normales", ha añadido. "No deberíamos asumir esa cultura del miedo, de ser potencialmente susceptibles de sufrir abusos o agresiones de intimidación o de acoso sexual", ha dicho.

La concejal se ha referido al 8 de marzo como el punto de inflexión en el cual el feminismo pasó de estar "en las calles, donde siempre ha estado, a los bares", porque "esas reivindicaciones y reflexiones feministas" llegaron a gente que hasta entonces no había estado involucrada en el activismo, y "reconocían que era de justicia y de democracia que las mujeres tengan igualdad de derechos y libertad para vivir".

Lozano ha explicado que nunca ha ocultado lo ocurrido en su ámbito personal, pero que es la primera vez que cuenta lo cuenta en público. Ha apuntado que, al ser un cargo público y haber empleado las redes sociales, su historia ha tenido gran repercusión. "Benditas sean las redes, que permiten abrir ventanas y comunicarnos de esta manera tan directa. A veces es difícil producir estos movimientos en los medios de comunicación tradicionales. Las redes sí posibilitan todo este desahogo, toda esta empatía, todo este movimiento de solidaridad y para visibilizar aspectos que necesitan ser expresados de alguna manera", ha concluido.

Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife,quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder — Dulce Xerach (@DulceXerach) 30 de abril de 2018

También una exviceconsejera del Gobierno de Canarias, Xerach Pérez, se ha sumado al movimiento. En su caso, no menciona al agresor pero indica que es un personaje político al que dijo "no" y al que no señala por miedo: "Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder".