Un informático de sexto de Primaria

Óscar Álvarez solo tiene 12 años, pero ya asegura que de mayor quiere ser informático. "Lo tengo claro desde que tenía seis", dice rotundo. A su corta edad, ya conoce diferentes lenguajes y herramientas de programación. "No he ido a clases, ni nadie me ha enseñado, todo lo que sé lo he aprendido a través de tutoriales en Internet, la mayoría en inglés, a veces por Youtube,...", afirma. Este pequeño de Utrera (Sevilla) ya ha puesto en práctica esa formación autodidacta y ha diseñado una aplicación para teléfonos móviles durante su participación en el Sevilla StartUp Weekend Youth, un evento para despertar el espíritu emprendedor de los más jóvenes y en el que el pequeño sorprendió por sus conocimientos.

El gusanillo por la informática se le despertó con apenas cinco años, cuando le regalaron su primer ordenador. El primero de varios. "Para la comunión, le compramos uno más potente con el que ha podido seguir avanzando en el desarrollo de aplicaciones, juegos,...", asegura su padre, Óscar Álvarez, quien aún se muestra sorprendido de los conocimientos de su hijo. "Yo no me explico cómo llega a saber ciertas cosas. A veces, compañeros de mi hijo mayor, que son ingenieros, vienen a preguntar dudas a él", asegura antes de definir al pequeño como un estudiante de sobresalientes."Me encantan las Matemáticas, pero no tanto la música y el dibujo", reconoce el chico, quien estudia sexto de Primaria en el colegio de Los Salesianos de Utrera.

Junto a otros cuatro compañeros, este pequeño informático diseñó durante dicho evento una aplicación llamada Drivify. "Es una herramienta que ayuda a aquellos conductores que, por cualquier circunstancia, no estén en condiciones de seguir al volante. Con la app, pueden buscar a otro conductor que les lleve a su destino o al sitio más cercano", explica el chico, quien señala que se le ocurrió la idea cuando conversaba sobre Semana Santa con su hermano de vuelta a casa.

Pero Drivify no es el único proyecto que ha salido de la mente de este pequeño. Antes de participar en este encuentro, ya estaba ocupado creando una aplicación para hacer una guía de ocio y cultura de su localidad. "Sé que cuando crezca se me irán ocurriendo nuevas ideas y podré ponerlas en marcha. Me encantará dedicarme a desarrollar aplicaciones para móviles, páginas web,...", dice ilusionado el chico, quien ya se ha apuntado al Sevilla StartUp Weekend International, que se celebra del 18 al 20 de mayo en inglés. "Me gusta, es mi pasión", afirma.