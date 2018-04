Catalá, sobre el voto particular de La Manada: “Todos saben que este juez tiene algún problema singular”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado sorprendido este lunes por que el Consejo General del Poder Judicial "no actúe" contra Ricardo González, el juez que emitió el voto particular en la sentencia contra La Manada. El ministro ha reconocido en una entrevista en Herrera en Cope que él no ha hablado de sanciones, aunque ha añadido lo siguiente: "Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe".

Catalá ha evitado ofrecer más datos sobre el problema que, según ha apuntado, tiene González. "No conozco con detalle [el problema] y tampoco sería razonable hablar de un problema personal", ha respondido el ministro, preguntado acerca de este magistrado. Pero ha insistido en que "todos lo saben", en referencia a los profesionales de la judicatura. Además, Catalá ha indicado que, según le han dicho, González "ha tenido algunos expedientes" abiertos. "En España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, debería haberse actuado preventivamente".

El magistrado Ricardo González emitió un voto discrepante de la sentencia condenatoria contra los miembros de La Manada, que asciende a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado. En su escrito, afirmó que en los vídeos grabados por los acusados solo observa a cinco varones y una mujer practicando "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo". Según Catalá, el voto particular y las expresiones empleadas por el magistrado en el escrito son los detalles que han inflamado a la sociedad, más que el fallo judicial en sí. "[Respecto a] la sentencia, yo no he comentado nada porque me parece un buen ejercicio en un asunto tan delicado y muy difícil. [Sobre el voto discrepante], una sentencia de 340 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones inadecuadas, que es lo que creo que ha generado el gran revuelo social, no tanto la sentencia como el voto particular, en eso se podría haber actuado preventivamente y ahí el Consejo tiene una responsabilidad", ha explicado el ministro.

Decenas de miles de personas se manifestaron la semana pasada en contra de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que condenó a los cinco acusados por la violación grupal a una joven durante los Sanfermines de 2016 a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado y no por violación, ya que los magistrados consideran que los hechos se produjeron sin violencia ni intimidación. La decisión rebaja de este modo la solicitud de la fiscalía, que pedía 22 años de prisión por cinco delitos continuados de agresión sexual, contra la intimidad y por robo con intimidación.

Después de conocerse la sentencia y tras las multitudinarias manifestaciones, el Gobierno informó de que ha pedido que se revise la tipificación de los delitos sexuales en el código penal. Este lunes, el ministro ha insistido en la importancia de evitar legislar en caliente. "Yo soy partidario de que las leyes se adapten a la realidad social. Si hay un desajuste, hay que legislar para cambiarlo", ha afirmado. "Sobre este caso, la fina línea entre el prevalimiento, la violencia y la intimidación provoca resultados tan peculiares que seguramente es conveniente repasarlos. Pero no de forma precipitada ni desde un punto de vista populista. Los expertos en Derecho Penal van a tomarse su tiempo y los partidos decidiremos sobre sus conclusiones. Pero yo no veo una acción precipitada", ha añadido. Catalá ha asegurado, además, que esta no es una excepción y que con anterioridad el Gobierno ya ha modificado la legislación a raíz de algún caso concreto: "En materias de quiebras de empresas, hemos reformado la ley concursal tres veces durante la crisis. Y en la lucha contra la violencia hacia la mujer, me parece aconsejable escuchar a los expertos y, si procede, cambiar el código penal".