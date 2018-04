Valls plantea una plataforma conjunta de los partidos constitucionalistas

El exprimer ministro francés Manuel Valls se ha mostrado este domingo abierto a liderar como candidato una plataforma de partidos de independentistas, amplia y abierta, de cara a las próximas elecciones municipales de Barcelona, aunque ha asegurado que "aún es pronto" para concretar si esto concierne, además de a Ciudadanos, a PSC y PPC.

En declaraciones a Catalunya Radio, Manuel Valls ha reconocido que "hay mucha gente" que le ha hablado de liderar una candidatura para la Alcaldía de Barcelona y que está evaluando "la idea" de una plataforma de partidos abierta, si bien aún no ha tomado ninguna decisión al respecto.

"Una candidatura de un equipo, de un proyecto, de una plataforma abierta, que no sea de un solo partido, eso es lo que me interesa", dice Valls, que se ha marcado el próximo verano como plazo máximo para tomar una decisión. Preguntado por si apuesta por una candidatura conjunta entre Cs, PSC y PP, ha afirmado que es "demasiado pronto" para concretar esta posibilidad.

El también diputado de la Asamblea francesa ha explicado que estas semanas está hablando "con mucha gente, de la sociedad civil, con empresarios, con intelectuales, gente de Barcelona", para ver si es posible configurar esa plataforma de partidos que el político entrevé como una posible opción para concurrir a las municipales.

Valls ha explicado que no ha salido "de un partido de Francia para entrar a otro partido", aunque ha reconocido que le interesa participar en un proyecto para Barcelona. "Si yo puedo ayudar a una solución para Barcelona, esto sí que me interesa. Lo tengo que decidir por mí y tengo que ver si las condiciones son posibles", ha sostenido. "Encuentro que es un proyecto precioso, único", ha considerado sobre la posibilidad de participar en las elecciones municipales de 2019, pero ha asegurado que aún no lo ha decidido.

Si finalmente se decide a presentarse para ser alcalde de Barcelona, ciudad en la que nació y ha pasado los veranos de su infancia y adolescencia, asegura que no vendrá "a decir mentiras a la gente" en el sentido de que, aunque conoce bien la ciudad condal, es consciente de que deberá documentarse y pasearse más de lo que ha hecho hasta ahora.

También ha asegurado que conoce Barcelona y que la ciudad necesita un proyecto para continuar siendo una marca internacional: "Lo que necesita Barcelona es un alcalde, un equipo, un proyecto para que esta ciudad siga siendo lo que es Barcelona, una marca internacional y una ciudad con convivencia".