La víctima de La Manada recurrirá la sentencia para que la condena sea por violación

La acusación particular ha confirmado este sábado que también presentará recurso en los próximos días contra la sentencia que ha condenado a los cinco integrantes de La Manada a nueve años de cárcel como autores de un delito de abuso sexualcontinuado sobre una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. "Recurriremos, por supuesto", ha dicho Miguel Ángel Morán, el abogado madrileño que representa a la víctima junto al pamplonés Carlos Bacaicoa. La fiscalía de Navarra también anunció este viernes que presentará un recurso contra la sentencia. El ministerio público, como la acusación particular, mantiene que los hechos "son constitutivos de un delito de agresión sexual (violación) y no solo de abuso sexual".

La decisión de la acusación particular supone que todas las partes presentes en el caso recurrirán finalmente a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Fiscalía, acusación particular y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra pedirán que los hechos ocurridos en la madrugada del 7 de julio de 2016 en un portal de Pamplona sean calificados como agresión sexual ya que la propia sentencia admite probado el "sometimiento" de la joven.

Este viernes el abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, había avanzado que aún no sabía si su defendida querría recurrir la sentencia. "Tenemos que hablar con ella para ver si quiere recurrir. Nosotros somos de la opinión de que hay que recurrir", señaló. El anuncio del recurso de la acusación particular llega dos días después de que se conociera la condena y se generase una ola de indignación que originó en protestas a la puerta del palacio de justicia de Navarra, concentraciones en las principales ciudades de España y un movimiento de solidaridad con la víctima en las redes sociales.

José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Jesús Escudero y Ángel Boza, presos desde el 9 de julio de 2016, han sido considerados autores de un delito de abuso sexual continuado pero no de violación, al entender el tribunal que ni amenazaron ni intimidaron a la víctima. Uno de los tres miembros del tribunal, el magistrado Ricardo González, ha emitido un voto particular discrepante en el que pide la absolución de los cinco acusados al entender que la joven accedió a mantener relaciones sexuales con los acusados.

Las defensas de los cinco procesados reclamarán para sus clientes la absolución, para lo que se sienten respaldados por el voto particular del magistrado Ricardo González.