Ana Botín: “El veredicto de La Manada es un retroceso para la seguridad de las mujeres”

La presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín, ha criticado a última hora de este viernes en Twitter la sentencia judicial dictada contra La Manada, en la que se condena a cinco hombres a nueve años de cárcel por la violación grupal de una joven durante los Sanfermines de 2016. El fallo ha provocado una ola de indignación porque excluye el delito de agresión sexual al considerar que no existió violencia ni intimidación. "El veredicto es un retroceso para la seguridad de las mujeres", ha escrito Botín en la red social, junto a un artículo de The Washington Post y una invitación a sus seguidores para que lean el texto, publicado en 2015 y firmado por James W. Hopper, profesor de psicología en el departamento de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. El experto sostiene que es muy habitual que, en caso de que una víctima detecte peligro, esta se paralice. "Quedarse paralizado es una respuesta cerebral al peligro, especialmente ante el ataque de un depredador sexual", afirma.

El veredicto de la Manada es un retroceso para la seguridad de las mujeres.

Leed, por favor: https://t.co/LYHEOpEiF7 — Ana Botín (@AnaBotin) 27 de abril de 2018

Botín, que se estrenó en Twitter el pasado febrero, hasta ahora había compartido mensajes sobre asuntos financieros, principalmente, aunque también sobre otros temas, como el deporte. Este viernes, se ha sumado al clamor contra la sentencia de La Manada. Ayer jueves, apenas unas horas después de que se conociera el fallo, decenas de miles de personas se echaron a las calles en más de una treintena de ciudades para protestar contra el dictamen. La Audiencia de Navarra ha condenado en primera instancia a nueve años de prisión y a cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena a los cinco miembros de La Manada por delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento, pero no por violación. El tribunal no ha apreciado el delito de agresión sexual, que implica violencia e intimidación en la perpetración del ataque, según la sentencia.

En el artículo de The Washington Post que ha compartido Botín en Twitter, se cita el testimonio de una mujer. "No dije que no, pero realmente no sabía qué hacer. Simplemente estaba paralizada". El experto en psicología explica entonces el mecanismo cerebral que produce esa paralización, una vez que se detecta el ataque. "Es una respuesta del cerebro que rápidamente deja el organismo en estado de vigilancia por los ataques que está recibiendo", añade. "El cuerpo está preparado para luchar o para huir. Pero no ocurren ninguna de estas cosas", sostiene.

Las reacciones a la sentencia contra La Manada se han sucedido, no solo en las calles. La fiscalía de Navarra ya ha anunciado que "en los próximos días" presentará un recurso contra el fallo, al entender que los hechos "son constitutivos de un delito de agresión sexual (violación) y no solo de abuso sexual", según se asegura en una nota de prensa firmada por el fiscal superior de la comunidad foral, José Antonio Sánchez-Villares. Además, tanto el Ejecutivo como la oposición han reaccionado de inmediato. El Gobierno ha decidido revisar el concepto de violencia que figura en el Código Penal para los casos de violación y ha informado de que va a realizar una valoración técnica para después proponer reformas. En paralelo, la oposición ha forzado la convocatoria de la Comisión de Violencia de Género del Congreso.