Cifuentes y las conspiraciones políticas a lo ‘House of Cards’

Esta semana os traemos otra vez a PopCornNews una noticia relacionada con Cristina Cifuentes, pero esta sí que no nos la esperábamos nadie. Después de un mes de resistencia y de repetir que no dimitiría, al final este miércoles presentó su renuncia por un vídeo humillante que alguien había filtrado a la prensa y se sospecha que el filtrador es alguien de su partido. A nuestros compañeros de Quinta Temporada el episodio les ha recordado a House of Cards y la forma en la que Frank Underwood aniquiló a su compañero de partido para hacerse con la Presidencia de Estados Unidos.