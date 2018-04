Sentencia de La Manada, reacciones y últimas noticias en directo

Protestas en Madrid contra la sentencia de La Manada.

Decenas de miles de personas se han manifestando este jueves en ciudades de toda España en protesta por la sentencia judicial dictada a La Manada. En la concentración de Madrid, según los organizadores, ha habido 50.000 personas; según la policía, eran 10.000. Las protestas llegaron después de que la Audiencia de Navarra condenase a nueve años de prisión y a cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena a los cinco miembros de este grupo, juzgados en la capital navarra por la violación grupal de una joven en Pamplona durante los Sanfermines de 2016. Sin embargo, los cinco han sido condenados por delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento, pero no por violación, ya que el tribunal no ha apreciado el delito de agresión sexual, que implica violencia e intimidación en la perpetración del ataque, según la sentencia. También tendrán que indemnizar conjuntamente a la víctima con 50.000 euros. Los cinco acusados, que están en prisión preventiva desde julio de 2016, se enfrentaban a una petición fiscal de 22 años de prisión cada uno. Uno de los magistrados ha emitido un voto particular en el que aboga por la absolución.