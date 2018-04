Granados se desmarca del vídeo del hurto de Cifuentes: “Si buscas venganza cava dos fosas”

El exconsejero madrileño Francisco Granados. En vídeo, las declaraciones de Granados. CHEMA MOYA (EFE) / VÍDEO: ATLAS

Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid, se ha desmarcado este viernes de la difusión del vídeo en el que se ve a Cristina Cifuentes sorprendida hurtando dos botes de crema en un Eroski en 2011 y que precipitó el miércoles la dimisión de esta como presidenta autonómica. Granados, que ha comparecido ante el juez instructor del caso Púnica, ha afirmado que siente una “profunda tristeza” por la publicación de la grabación. “Creo que ningún ser humano se merece estar expuesto a una situación tan bochornosa”, ha afirmado al salir de la Audiencia Nacional.

Granados ha atribuido la difusión a “cuestiones personales” que no tienen nada que ver con él o con el Partido Popular de Madrid. “En el PP de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre no ha habido familias, es mentira, no ha existido esa lucha de familias, esa división, no ha habido eso de que unos se tapan, unas familias a otras. Hay una frase que me gusta mucho: Si buscas venganza cava dos fosas”.

“Este tipo de cosas responde a cuestiones personales que nada tienen que ver conmigo, gracias a Dios, y tampoco al PP de Madrid (…) Esto no es tan complicado, esto responde a cuestiones personales ajenas a mí y al PP y que no tienen que ver con la gestión del gobierno”, ha afirmado sin aportar más datos.

“A mí esta señora, Cristina, me ha insultado mucho durante los últimos tiempos, no se ha portado nada bien conmigo, ha sido muy injusta, pero eso no quita para que yo sienta tremendamente en lo personal esto que ha ocurrido”, ha manifestado Granados. “No solo yo, sino que en casa todos nos hemos visto afectados en lo personal por cómo la hemos visto sufrir estos días, porque es algo que nadie merece”, ha insistido.

Granados ha dicho que “no sabía de la existencia del vídeo” del hurto, aunque ha reconocido que “rumores sobre esta cuestión ha habido muchos”. No obstante ha añadido: “Cuando uno se dedica a la política este tipo de cuestiones son muy habituales”.

Cifuentes y Granados son enemigos políticos declarados. El pasado febrero, el exconsejero la implicó junto a Aguirre en la presunta caja b del PP regional. Granados manifestó ante el juez que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 el partido realizó para Aguirre una “campaña paralela y de refuerzo” que no se pagaba con fondos oficiales, y sitúo a Cifuentes en el “núcleo de poder” de esta campaña hasta que acabó una supuesta “relación sentimental” con Ignacio González. Cifuentes se querelló contra Granados por lo que tacha de “cúmulo de falsedades”.