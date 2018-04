El puente de mayo empieza con avisos por tormentas en nueve provincias

Este viernes, operación salida del puente de mayo, comienza un cambio radical en el tiempo que traerá tormentas y chubascos a Península y Baleares, así como un desplome notable y generalizado de los termómetros. La caída será de hasta 10 grados y dejará las temperaturas entre cinco y 10 por debajo de lo habitual para esta época del año, según explica Rubén del Campo, uno de las portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "Se producirá en tres actos: empieza hoy mismo por el este, se extenderá al centro el sábado y se llegará al Mediterráneo el domingo", detalla el meteorólogo.

La causa es una vaguada o incursión de aire frío a todos los nivelas de la atmósfera, sobre todo en altura, que trae además precipitaciones. No van a ser lluvias generalizadas, sino "chaparrones intermitentes y dispersos", que pueden ser localmente fuertes e incluso de nieve en puntos altos del centro de la Península, añade Del Campo.

El pronóstico para el puente, en vídeo con The Weather Channel.

Esta es la predicción actualizada día por día del puente de mayo:

Viernes 27: lluvias y tormentas en Pirineos, Sistema Ibérico y zonas del sureste. La Aemet ha emitido nueve avisos, todos amarillos —el primer nivel de una escala de tres— por lluvias y tormentas, que afectan a Almería, Granada, Teruel, Barcelona, Girona, Tarragona, Alicante, Castellón y Murcia. "Serán tormentas intensas, que pueden superar los 15/20 litros por metro cuadrado en una hora, sobre todo en zonas de montaña", alerta del Campo. En el resto de España, intervalos nubosos que pueden producir "algún chubasco, pero débil", sobre todo en el Cantábrico. La cota de nieve "empieza a bajar", para situarse en el entorno de los 1.200 metros en el noroeste. Las temperaturas caen, sobre todo en la mitad occidental y en el Cantábrico.

Sábado 28: bajada acusada de las temperaturas. La vaguada, que hace que se inestabilice la atmósfera, lo que provoca las lluvias, y que bajen las temperaturas, se acerca más todavía a la Península. "Dejará lluvias en todo el tercio norte, que pueden ser fuertes en el entorno de los Pirineos: norte de Navarra, norte de Aragón y norte de Cataluña", subraya del Campo.

En el resto, sobre todo en la mitad occidental, "irán aumentando las nubes y tendremos lluvias" a lo largo del día. Donde menos probabilidad hay de que llueva es "en el sureste y en Baleares". En Canarias, lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas. La cota de nieve se sitúa "relativamente baja" para la época, 1.200 metros en el noroeste. En los Pirineos, irá bajando conforme avance el día para llegar a 1.200 al final. El cuadro se completa con una "bajada acusada de las temperaturas", que pueden ser de entre seis y ocho grados en muchas zonas, y vientos que pueden ser fuertes en zonas costeras.

Domingo 29: posibilidad de nieve en Ávila. De nuevo, los chubascos pueden ser "fuertes y tormentosos en el entorno de los Pirineos" y puede llover en el tercio norte y en zonas de montaña del Sistema Central e Ibérico. También es posible que se presenten chaparrones en "buena parte de la mitad occidental". La cota de nieve "baja un poco más": rondará los 1.000 metros en el noroeste y en el centro. "Puede nevar en algunas capitales de Castilla y León como Ávila, pero no será una gran nevada", anota del Campo. Soria y Segovia también se encuentran por encima de los mil metros. Las temperaturas bajan más, "sobre todo en el este, en regiones mediterráneas". En zonas de montaña, incluso pueden producirse heladas débiles.

Lunes 30: sigue lloviendo en el Cantábrico. Las lluvias más abundantes "se concentrarán en Galicia y en las comunidades cantábricas", augura Del Campo, que no descarta chubascos en zonas de ambas mesetas, en el Sistema Central y en puntos de Andalucía y Extremadura. En cambio, en el Mediterráneo y el extremo sur de Andalucía "lo más probable es que haya pocas nubes y que no lluvia". La cota de nieve "sigue estando baja", entorno a 1.200 metros, pero acabará el día en los 1.500. "Las temperaturas no varían mucho en general, van a seguir frescas para le época del año", indica el portavoz.

Martes 1: las temperaturas inician la remontada. "Sigue la probabilidad de lluvias, otra vez tormentosas, en el norte y este de la Península, sobre todo en las regiones mediterráneas, Baleares incluida, donde puede haber alguna tormenta fuerte", indica Del Campo, que agrega que las temperaturas "comienzan a subir ligeramente", sobre todo en la vertiente atlántica y en Canarias.

Miércoles 2: ascenso generalizado. "La situación es de incertidumbre, no hay acuerdo entre los distintos modelos de predicción, pero parece que sigue la inestabilidad, sobre todo en el norte y en el área mediterránea", atisba Del Campo, que apunta que las temperaturas comienzan un ascenso generalizado, de forma que la segunda mitad de la semana volveremos a valores propios de esta época del año, "incluso algo por encima", avanza del Campo. También sigue la inestabilidad, lo que puede dar lugar a chubascos y chaparrones. Es decir, unos "vaivenes de pura primavera".