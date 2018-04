Miles de personas se concentran en las principales ciudades contra la condena a La Manada

Unas estaban ya convocadas. Otras se han ido conformando a lo largo de la jornada. Miles de personas han salido este jueves a las calles y plazas de las principales ciudades de España para protestar contra la sentencia a los cinco miembros de La Manada que considera que hubo abuso pero no violación.

En Madrid, 10.000 personas según estimaciones de la Policía Nacional (cifra que las convocantes elevaban a 50.000) se han congregado ante el Ministerio de Justicia. "Nos parece indignante que violar en España te cueste nueve años", ha señalado Carlota Álvarez, del Movimiento Feminista de Madrid, convocante de la protesta. Los concentrados han gritado con las manos en alto y entre aplausos: "Sola y borracha, quiero llegar a mi casa". Aurora Adalid, de 36 años, vino con su hija de cinco meses a manifestarse. Se siente indefensa y vulnerable, y protesta porque su niña no viva miedo: "No sé qué consideran violencia". "La mujer parece que no puede salir de fiesta porque si no parece que le da al hombre derecho a violarla", añade Rocío Bedmar, de 61 años, que sostiene la pancarta que encabeza la marcha y en la que se lee en letras negras y rojas: "Nosotras somos La Manada. No es abuso, es violación".

En Barcelona, 6.000 personas se concentraban a la misma hora en la plaza de Sant Jaume también contra de la sentencia. "¡Diga lo que diga no es un abuso, es una violación en grupo!", decía el cartel de la convocatoria. La alcaldesa Ada Colau, que también se ha sumado a las protestas, había tuiteado poco antes: "Hermana, #josiqueetcrec (yo si te creo), y me indigna que tras la violencia de una violación múltiple tengas que sufrir la violencia de una #justiciapatriarcal. No estás sola, hoy seremos miles tomando las calles y uniendo nuestra voz a tuya". Los manifestantes se han hecho sentir con gritos de 'No es no' ante el Ayuntamiento de Barcelona, que lucía un lazo de color morado en su fachada.

En Sevilla, varios centenares de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento, en la céntrica Plaza Nueva, convocados por el colectivo 'Alerta Feminista'. Los asistentes portaban pancartas en las que se podía leer 'Yo sí te creo', en alusión a la joven madrileña, y 'Ni olvido ni perdón para la Manada', en referencia a los cinco jóvenes condenados, todos ellos nacidos en la capital andaluza. En la concentración se han coreado lemas como 'Vosotros, machistas, sois los terroristas' y 'No es un abuso. Es una violación'. En Valencia, también eran centenares de personas las que protestaban ante las puertas del Ayuntamiento de Valencia. Elisa David, funcionaria de prisiones, se ha acercado con su hijo pequeño a la convocatoria. “Estoy aquí porque me ha generado mucha repulsa la sentencia. Doy clases en la cárcel y veo continuamente penas enormes para gente que apenas ha hecho nada. Esta, a cuatro consentidos, me parece irrisoria”, ha señalado.

En Bilbao, miles de personas han colapsado el centro de la ciudad, entre la plaza Circular y el Ayuntamiento, unos 500 metros de calle con los juzgados en el centro, para denunciar el fallo judicial, que han calificado de "indignante". Las concentraciones han sido convocadas por movimientos feministas, pero mucha gente ha acudido de manera espontánea para protestar por lo que consideran una agresión a todas las mujeres. Los congregados han coreado eslóganes en los que se advierte que el caso "no es abuso, es violación" y han arremetido contra "los jueces" que "también son cómplices". "No estás sola, te queremos", han asegurado, a la vez que se han preguntado "dónde está la Justicia". En San Sebastián también se han concentrado centenares de ciudadanos contra lo que consideran una "Justicia patriarcal".

En Granada, centenares de personas se han reunido en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La convocatoria era a las ocho aunque la llegada de personas a Plaza Nueva se ha mantenido constante hasta mucho rato después. Sobre las 20.30 horas, la concentración se ha convertido en improvisada manifestación hasta la Fuente de las Batallas, en el centro de la ciudad. "Aquí estamos, nosotras no violamos", "no es abuso, es violación" y "la calle es mía, de noche y de día" han sido algunas de las consignas.

Queda desconvocada oficialmente por @FeminismosMad la concentración. Ahora miles de personas avanzan hacia Gran Vía en apoyo de la víctima de #LaManada y en repudio de la condena por "abuso continuado" a los agresores https://t.co/0j577MK7ka pic.twitter.com/q3VArDzibb — ConstanzaLambertucci (@CotiLambertucci) 26 de abril de 2018

Las calles del recinto de La Feria de la Primavera de El Puerto de Santa María, Cádiz, han mudado de las tradicionales calesas y caballistas para ser ocupada por la manifestación con la que decenas de mujeres han clamado contra la sentencia por el caso de La Manada. Buena parte de los convocados portaban los abanicos que el Ayuntamiento ha repartido este año con el lema 'No es no', para prevenir situaciones de abuso. La de El Puerto ha sido una de las seis concentraciones que se han convocado en ciudades de la provincia como Jerez, Sanlúcar, San Fernando o la propia capital. En Cádiz, más de 500 personas han clamado contra la decisión judicial en una concentración en la plaza del Palillero que ha ido creciendo en número, conforme avanzaba por las calles del centro, hasta alcanzar la plaza de San Antonio. "No es abuso, es violación" o "con la sentencia de La Manada me siento violada" son algunas de las consignas que se han gritado en marchas en las que, en el caso de Jerez, El Puerto o Cádiz, han contado con representación de concejales de sus respectivos ayuntamientos.

Miles de personas han mostrado su indignación en las calles de siete localidades gallegas contra la "infame" sentencia de La Manada. "Es un escándalo que un juez planteara su absolución. La han juzgado a ella más duramente que a ellos. Así nadie se animará a denunciar", afirmaban Eugenia y Susana, estudiantes de 18 años en A Coruña. Junto a ellas, Rosalía, profesora de 67 años, decía no tener palabras: "Este caso es un paradigma y si no se resuelve correctamente, ya sabemos lo que nos espera".

En Palma, alrededor de mil personas se han congregado en la plaza del Ayuntamiento con cacerolas, pancartas y portando prendas de color morado. “No es abuso, es violación” y “No a la justicia patriarcal” han sido las proclamas más escuchadas. Muchas jóvenes se han concentrado convocadas por el movimiento feminista de Mallorca. Desde el Lobby de Dones, su portavoz Esperanza Bosch, ha calificado de indignante el voto particular de uno de los miembros de la sala que abogaba por a absolución. Ha pedido más formación para los jueces porque el hecho de no tenerla “provocará que siga habiendo sentencias que digan que una mujer ha sido violada porque iba en minifalda o porque no dijo que no de una manera clara o porque no quedó claro que se defendió”.

Con información de Constanza Lambertucci (Madrid), María Josep Serra (Valencia), Pedro Gorospe (Bilbao), Antonio J. Mora (Sevilla), Rebeca Carranco (Barcelona), Javier Arroyo (Granada), Lucía Bohórquez (Palma), Sonia Vizoso (A Coruña), Silvia R. Pontevedra (Santiago), Jesús A. Cañas (Cádiz).