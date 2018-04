Vitoria prohíbe una fiesta de una discoteca que premia a la minifalda “más corta”

El Ayuntamiento de Vitoria ha prohibido este jueves la celebración de una fiesta de minifaldas en una discoteca el próximo sábado. El pub Perseus, que había programado el evento, anunciaba premios para quienes vistieran la minifalda "más corta" y la "más provocativa". No es la primera vez que el Consistorio prohíbe una fiesta en esta discoteca: el año pasado no permitió que se celebrara una que incluía un premio al mejor culo de mujer.

Se trata, según el Ayuntamiento, de un espectáculo "sexista, discriminatorio y atentatorio contra la dignidad de la mujer" prohibido por el artículo 6 de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Esta norma prohíbe los espectáculos y actividades "que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia, el sexismo y cualquier otra forma de discriminación", así como las que "atenten contra la dignidad humana".

"Grupo de cinco chicas en minifalda una botella gratis", se puede leer en el cartel de la fiesta. Además, los organizadores ofrecían consumiciones gratis para quienes acudieran en minifalda. En marzo de 2017, la discoteca Perseus pretendía celebrar el concurso Miss colita sexy, que premiaba con 200 euros al mejor culo de mujer. La fiesta, cuyo eslogan era "Un evento no apto para cardíacos", no pudo celebrarse porque el Consistorio no lo permitió.

La celebración de actividades expresamente prohibidas constituye una infracción "muy grave" de la Ley de espectáculos Públicos, según el decreto del Ayuntamiento por el que se ha prohibido el evento. Su celebración podría ser sancionada con una multa de entre 30.000 y 150.000 euros, la suspensión de actividades del local e incluso con su clausura y precinto por un periodo de hasta tres años.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria, Jaione Aguirre, ha denunciado que este tipo de actos son "inaceptables", dado que "utilizan a las mujeres como reclamo para atraer a los hombres". Esto, según Aguirre, refuerza los roles y estereotipos de género, así como "las creencias sociales y relaciones de poder en las que las mujeres están disponibles para el consumo de los hombres".