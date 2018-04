Sánchez cuestiona la sentencia de La Manada: “Ella dijo no. Te creímos y te seguimos creyendo”

El PSOE ha reaccionado con virulencia a la sentencia de La Manada, cuestionándola a pesar de que el criterio habitual en el partido de no comentar las decisiones judiciales. El líder socialista, Pedro Sánchez, ha utilizado Twitter para difundir su protesta. “Ella dijo no. Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo #LaManada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?”, se ha preguntado.

Las dirigentes socialistas han ido más allá al sostener que no es un fallo justo. “Simplemente, la justicia no ha sido justa”, ha considerado la secretaria de Igualdad y doctora en Derecho Constitucional, Carmen Calvo, en la misma red social. “No es justicia. Justicia era lo que pedía el ministerio Fiscal” , ha criticado la vicesecretaria general, Adriana Lastra. La fiscal, Elena Sarasate, reclamaba 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno de los implicados -18 años por un delito continuado de agresión sexual; dos años y 10 meses por un delito contra la intimidad, y dos años por robo con intimidación- y una indemnización de 100.000 euros.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de la coalición En Comú Podem, también se ha manifestado en las redes sociales: "Hermana #yosítecreo, y me indigna que tras la violencia de una violación múltiple debas sufrir la violencia de una #JusticiaPatriarcal No estás sola, hoy seremos miles tomando las calles y uniendo nuestra voz a la tuya".

— Ada Colau (@AdaColau) 26 de abril de 2018

Compromís, por su parte, ha pedido en el Congreso de los Diputados que se convoque de urgencia el Pacto de Estado contra la violencia machista tras conocer el contenido de la sentencia. La diputada de Esquerra Republicana de Catalunya, Ester Capella, considera "lamentable" la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y añade: "Nuestra palabra nunca vale" si es rebatida por la de un hombre.