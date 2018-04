“Es violación, no es abuso”, el grito indignado en la calle tras conocerse el fallo

Pie de Foto: Protestas ante la Audiencia de Navarra tras la sentencia. Foto: Claudio Álvarez / Vídeo: Atlas

Al grito de "es violación, no es abuso" ha sido recibido en las puertas de la Audiencia de Navarra el fallo que condena a penas de nueve años de prisión a cada uno de los cinco de los miembros de La Manada por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento de una chica en los sanfermines de 2016 y no por agresión sexual. La decisión del tribunal es contraria a la petición de la 22 años de la Fiscalía por agresión sexual e incluye el voto particular de uno de los magistrados que pide la absolución.

Los gritos y pitidos de las concentradas se han escuchado en la sala donde se ha leído la sentencia. A medida que se desarrollaba la lectura del fallo de la sentencia los gritos de protestas han ido a más.

Varias centenares de personas, muchas de ellas exhibiendo manos rojas, símbolo contra las agresiones sexistas, permanecen concentradas ante las puertas del Palacio de Justicia, donde están expresado su indignación y su frustración con el fallo y han repetido la consigna de "yo sí te creo". La concentración, convocada por los colectivos feministas Andrea, Lunes Lilas y Gafas Moradas, tiene como lema ¡No es no! ¡Justicia!.

Se están viviendo momentos de tensión ante el cordón que ha formado la Policía Foral frente a la puerta del Palacio de Justicia. Los manifestantes gritan "esta justicia es una mierda", "no es abuso, es violación" o "si tocan a una nos tocan a todas". "Tendrían que haber sido condenados a 25 años por violación, que es lo único que se merecen", decía una de las mujeres allí presentes.

Se están convocando manifestaciones de protesta por todo el país. En Madrid, será frente al Ministerio de Justicia a las ocho de la tarde, en la calle San Bernardo.