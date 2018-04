Montoro admite que pudo haber “falseamiento” de facturas en la Generalitat

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha reconocido este jueves en el Congreso de los Diputados se pudo producir falseamiento en algunas de las facturas que la Generalitat de Cataluña pudo destinar al referéndum ilegal del 1 de octubre. Montoro ha admitido, requerido por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que en el control de las cuentas en Cataluña, tras la intervención de la Generalitat mediante el artículo 155 de la Constitución, hubo “imperfecciones” y ha recordado que hay una investigación judicial al respecto en marcha.

Durante el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, Rivera ha exigido a Montoro que explicara por qué dijo en una entrevista que no había habido malversación de las cuentas públicas en Cataluña y le ha reprochado que esas afirmaciones, contrarias a la estrategia jurídica de la fiscalía, puedan servir de apoyo a la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas.

Montoro había afirmado: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". El ministro ha pedido a Rivera que "no confunda a nadie" y ha recriminado a Rivera que solo se hubiese leído el titular de la entrevista y no la totalidad de la información, en la que, ha entrecomillado, aseguró que eso “solo habría podido ocurrir por un delito de falsificación y hay una investigación judicial en marcha”. Montoro ha afirmado que en ese caso, “deberán de responder de ellos” y que gracias a la acción del Gobierno se ha evitado que se usaran los “cientos de millones de euros” que pudieron tener en sus manos.

Hacienda no encontró pruebas del uso de fondos de la Generalitat destinados al referéndum, a pesar de que interpuso una denuncia el pasado 20 de octubre ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el Govern destituido y las organizaciones ANC y Òmnium por "la utilización de dinero público en el referéndum ilegal" por si hubiera "responsabilidades contables". El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, envió un requerimiento al ministro para que explique por qué insiste en que no se ha destinado ningún euro público a financiar el procés.

Ha insistido en que el Gobierno está ejerciendo el control ante esta crisis, aunque “por supuesto puede haber imperfecciones en ese control, y esto es lo que se está investigando ahora". Respecto a que pudiera estar abonando la estrategia de Puigdemont, ha alegado que el expresidente catalán “tiene todos los motivos para estar preocupado con Montoro”. Ha admitido que no tiene ningún problema en rectificar, como en otras ocasiones cuando pidió perdón por las subidas de impuestos, pero se ha ratificado en que en la entrevista ya hablaba de “un delito de falsificación que se está investigando”.

Respecto a la situación catalana, el ministro ha indicado que el Gobierno vela por la legalidad y que “está deseando que vuelva la normalidad institucional a España”. "El Gobierno está deseando coser lo que se ha descosido. Está deseando superar los enfrentamientos, las divisiones. Está deseando evitar a los que están intentando llevar al abismo. No habrá abismos. No queremos tensar”, ha afirmado.