La expresidenta intenta resistir al frente del partido

La dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta del PP madrileño es el paso que ahora esperan tanto el Gobierno como la cúpula del PP. Un mensaje que la dirigente madrileña ha enviado este miércoles a los diputados regionales, en el que confiaba en tener su apoyo al frente del partido, ha causado la máxima preocupación al considerar urgente que Cifuentes abandone todos sus cargos para que la organización se recupere lo antes posible. Hubo pesar en La Moncloa por el hecho de que su acuerdo con el PNV para sacar los Presupuestos quedara tapado.

Aún confían en que no sea una declaración de principios sino que obedezca al fuerte impacto político y personal que conlleva toda su peripecia política desde hace semanas. Pero la alarma saltó con la lectura del mensaje que este miércoles envió a los diputados autonómicos en el que daba por supuesto que el apoyo que había tenido como presidenta de la Comunidad de Madrid, también lo iba a tener como número uno del partido. “Era una apreciación del todo prescindible y que no se corresponde con lo que se espera de ella que no es otra cosa que abandone la presidencia del partido y facilite el proceso de sucesión”, señalan fuentes gubernamentales.

En este entorno, así como en la dirección nacional de la formación, se consideró desde el primer momento, nada más conocerse el vídeo grabado en 2011, que tenía que abandonar los dos cargos.

La comprensión de algunos dirigentes nacionales, siempre que haga efectiva su renuncia al frente del partido en pocos días, choca con otros interlocutores gubernamentales y de sectores del PP, que ven en esta petición de apoyo a los diputados regionales la demanda de ayuda para plantear batalla si quieren apartarla. La dirección nacional sabe que el presidente del PP, Mariano Rajoy, quiere que se produzca el relevo lo antes posible para dar un mensaje de seguridad a toda la organización madrileña, ahora abatida por esta situación. Cuanto antes quieren tratar de imponer la normalidad que consistirá en poner en marcha el proceso de selección de candidatos para las elecciones municipales de 2019.

En los últimos días, el jefe del Gobierno ha dado señales de que la situación para él estaba zanjada y que Cifuentes debía dimitir. Ahora, el partido confía en que la ya expresidenta no someta a la organización a una tensión insoportable. En La Moncloa se ha apreciado este miércoles gran pesar al coincidir este escándalo con el día de votación de las enmiendas a los Presupuestos con el apoyo del PNV para rechazarlas, como preludio de un acuerdo total.