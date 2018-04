Podemos abandona el grupo del Congreso sobre las noticias falsas

El grupo de estudio sobre las noticias falsas, creado en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso a raíz de los casos de injerencia rusa en las elecciones estaounidenses, el referéndum del Brexit o la crisis catalana, se estrenó ayer con una espantada. Tras una dura intervención, en la que acusaron a los demás grupos de pretender reinstaurar la censura, los tres diputados de Podemos abandonaron su sesión constitutiva denunciando “opacidad” e “irregularidades”.

“La convocatoria del grupo se camufla como reunión de junta y portavoces [de la Comisión de Deefensa], no se levantará acta de las comparecencias ni se transcribirán los debates. Tampoco habrá dictamen final ni conclusiones. Entonces, ¿para qué sirve?”, se pregunta el portavoz de Podemos, José Antonio Delgado.

El presidente de la Comisión de Defensa, José María Barreda (PSOE), alega que el formato de reunión de la Mesa y portavoces se ha elegido para dar cobertura jurídica a un grupo informal que no la tiene, lo que no impide participar a diputados que no forman parte de una ni de otra, como el propio Mayoral.

Si no se creó una subcomisión, agrega, es porque ya estaba cubierto el cupo y obligaba a demorar su puesta en marcha. Barreda se muestra abierto a estudiar la posibilidad de que se transcriban las comparecencias o haya sesiones a puerta abierta.

Más allá de cuestiones formales, Podemos cuestiona que la desinformación se aborde en la Comisión de Defensa desde el prisma de la seguridad nacional, cuando se trata de un asunto que afecta a las libertades fundamentales. Denuncia, además, que la creación de este grupo responde a una petición de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, lo que califica de “grave injerencia”.

En realidad, lo que pidió Cospedal fue la constitucíón de un grupo mixto de editores y diputados y lo que se ha creado es un grupo exclusivamente formado por parlamentarios ante el que comparecerán editores.

Tras la fuga de Podemos, los otros grupos aprobaron la lista de comparecientes, a los que se citará a partir del 29 de mayo. En total, serán casi medio centenar de expertos y responsables de empresas; entre ellos, los representantes de cinco grandes grupos españoles de comunicación (PRISA, Vocento, Atresmedia, Mediaset y Unidad Editorial) y de la Asociación de Medios de Información (AMI), así como los responsables en España de redes sociales como Facebook y Twitter, buscadores como Google o aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp. También serán llamados, entre otros, la comisaria europea de Economía Digital y Sociedad, Mariya Gabriel, o la embajadora especial para la ciberseguridad y las amenazas híbridas, Julia Olmo.ulia Olmo.