El Gobierno renuncia a la batalla judicial y quiere ya un nuevo Govern

Àngels Piñol

Los partidos constitucionalistas en el Parlament han decidido de momento no recurrir al Constitucional para invalidar el voto delegado del exconsejero Toni Comín. Ciudadanos, el PSC y el PP solo han registrado peticiones de reconsideración ante la Mesa. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, no descarta presentar un recurso de amparo ante el alto tribunal pero invitó al Gobierno a dar el paso. El PSC ha desestimado ya esa vía —cree que el Constitucional podría abrir un incidente de ejecución— y el PP es cauto con su estrategia. El voto delegado es básico para que el secesionismo forme Govern sin depender de la CUP.

En los últimos años, las tres fuerzas han presentado diversos recursos de amparo cuando han considerado que se han vulnerado sus derechos. Pero esta vez no es así. El PSC ya no elevó el voto delegado de Puigdemont ante el Constitucional. Y tampoco lo hará con Comín. Eva Granados, portavoz socialista, ha deslizado este martes en el Parlament que tiene la impresión de que todo el mundo quiere que haya un Ejecutivo en Cataluña. Por contra, a Inés Arrimadas le parece inconcebible que tanto Puigdemont como Comín voten. “El voto delegado está pensando para los permisos de maternidad o paternidad o enfermedad y no está pensado para los fugados”, dijo la jefa de la oposición, que instó al Gobierno de Rajoy a “despertar” y a asumir su “responsabilidad”, recordando que un recurso suyo implica la suspensión inmediata. “A veces”, apostilló, “echamos de menos su reacción”. “Ciudadanos dice mucho y hace poco”, ironizó Granados, que recordó que Arrimadas ya amenazó con recurrir al Constitucional —y no lo ha hecho— el voto delegado de los diputados presos cuando el juez Llarena autorizó su voto.