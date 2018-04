Villar Mir: “Hay comunidades en las que no he trabajado por la corrupción”

Juan Miguel Villar Mir, durante su compecencia en el Congreso. CLAUDIO ÁLVAREZ / atlas

Las vidas de Javier López Madrid y Juan Miguel Villar Mir están unidas en la familia y los negocios. También en las sospechas de la Guardia Civil de que ambos, el consejero delegado de Villar Mir y el fundador de OHL, el yerno y el suegro, financiaron al PP a cambio de obtener contratos en obras públicas. Este martes los ha unido también la comisión de investigación sobre la financiación del PP, en la que han comparecido un día antes de su cita en la Audiencia Nacional. Ambos han coincidido, además, en negar cualquier entrega de dinero al PP.

Tras la comparecencia de su yerno, Villar Mir ha admitido haber efectuado “algunos donativos” a fundaciones como FAES, pero “a un partido político, jamás”, y siempre “con arreglo a la ley y auditado”. “Ha sido poco dinero porque la ley no permitía más de 25.000 euros al año y no era para financiar el partido”, ha subrayado. Villar Mir ha afirmado que nadie le ha pedido una comisión en la vida, porque ha hecho de su vida “un ejemplo de moralidad”.

En ese sentido, ha calificado de “invención” del extesorero del PP Luis Bárcenas el hecho de aparecer en sus papeles tratando de salpicarle: “Nunca he aceptado entrar en ese trasiego”. Ha añadido que a Bárcenas “prácticamente” no lo conoce “de nada” y ha negado que le recibiera en casa para recoger dinero. “He celebrado comidas bastante numerosas en mi casa y es posible que en alguna de ellas entrara Bárcenas. Pero a recoger dinero es una absoluta falsedad. Jamás he estado a solas con Bárcenas”, ha insistido.

Villar Mir ha defendido que su implicación en los casos Lezo y Púnica “no es real” y ha negado tener nada que ver “en ninguno de los dos temas”. Incluso ha desconocido las razones por la que está siendo investigado, aunque ha dado a entender que era para protegerle. “El magistrado me dicho por escrito que me incluido para salvaguardar cualquier oportunidad mía de defensa”, ha añadido.

Protegido en su escudo, el compareciente ha alegado que en su vida se le ha citado como investigado en dos casos y ambos han sido sobreseídos. Se refería a Son Espases (el hospital de Mallorca de la época de Jaume Matas) y el de los papeles de Bárcenas, en el que el jurado no ha podido demostrar las anotaciones. “Nunca pagado un céntimo a ningún partido”, ha reiterado, pero ha admitido que el sistema de donaciones a cambio de adjudicaciones existía.

El fundador de OHL ha garantizado que ha “tratado de evitar siempre a los personajes corruptos”, y ha aceptado que hay empresarios que han financiado partidos. “Y por lo que leo, hay comunidades en las que se ha establecido pagar para ser adjudicatarios”. “Desgraciadamente, hay empresarios corruptos. Y eso es una vergüenza. Hay que hacer la guerra más decidida contra la corrupción”, ha sugerido inducido por las preguntas.

Villar Mir ha asegurado que ha esquivado siempre el sistema y que hay países en los que no trabaja a causa de la corrupción. “Y comunidades en España en las que no he trabajado porque no quería que me salpicara la corrupción”, ha desvelado. De ellas, solo ha identificado a Baleares. “Me retiré de Baleares. Pero antes Baleares me había retirado a mí porque como no pagaba no me daba obra”, ha ilustrado.

El compareciente, que fue vicepresidente y ministro de Hacienda en el primer Gobierno de la Transición, se ha definido como “absolutamente independiente” y como “el único español que ha dicho dos veces no a ser ministro”. También ha alardeado de no haber recibido nunca una subvención del Estado.

Javier López Madrid, en la comisión sobre financiación del PP. claudio álvarez

Antes que Villar Mir, se ha sometido a las preguntas de los diputados su yerno, López Madrid, imputado en los casos Lezo (en el que llegó a ser detenido), Púnica o de las tarjetas black y la salida a bolsa de Bankia. Ha llegado con anticipación y con perceptible fastidio en la cara. Sin perder la compostura, y contrariando los informes de la UCO que lo considera el “principal aportador”, ha negado tantas veces como ha sido requerido su participación en la financiación al PP “ni de ningún partido”.

El también presidente de Ferroglobe ha admitido haber mantenido relación con el expresidente de Madrid Francisco Granados y con el considerado cerebro de Púnica, David Marjaliza. A Granados ha dicho conocerlo “desde muy pequeño” porque vivía al lado de su casa; con Marjaliza, “solo relación comercial”, aunque no muy favorable: “Salí perdiendo dinero”. Pero ha refutado el trasiego de dinero que le atribuye la investigación en base a las anotaciones de la agenda requisada a Granados. “Hay decenas de miles de personas que coincidan con esas iniciales (JLM). No puedo ser JM y JLM a la vez”, se ha descartado.

Además, ha rechazado haber mediado que OHL obtuviera contratos. “Nunca he tenido responsabilidades en OHL, era simplemente consejero”, se ha escudado, es decir: “consejero externo dominical, sin capacidad ejecutiva”. “Solo tengo que responder sobre las realidades que conozco”, ha zanjado. Con todo, ha querido subrayar que las adjudicaciones que recibió OHL siempre fueron “por debajo de las ofertas de las otras constructoras”.

El compareciente, que ha evitado responder a diversas preguntas sobre su relación con la Casa del Rey, sí se ha referido su etapa como consejero de Caja Madrid, en la que se le reprocha haberse servido del cargo para que OHL obtuviera un crédito de tipo cero de 340 millones. López Madrid ha argumentado que se trataba de un crédito de avales técnicos o de obra, que no tienen interés sino una comisión anual.

Pero su paso por la entidad, según ha reconocido, no le proporciono ninguna satisfacción. “No sé muy bien por qué acepté ser consejero de Caja Madrid. Me invitaron a estar y me pareció una buena idea. Fue la peor decisión de mi vida. De esa aventura, solo he sacado una imputación y una pérdida de 21 millones de euros”, ha cuadrado. Respecto a la tarjeta black, ha asegurado que no la utilizó “prácticamente” y que cuando dejó la entidad devolvió “las cantidades gastadas”.

Para el PP, las comparecencias de López Madrid y Villar Mir han dado “cumplida respuesta” al objeto de una comisión que considera carente de sentido: “Sus palabras dejan meridianamente claro que no ha donado dinero al PP”.