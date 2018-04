El Consejo de Europa acusa al senador del PP Pedro Agramunt de corrupción

Más allá de las sospechas de otros, el propio Agramunt ofreció alguna pista de su habitual manejo de grandes cantidades de efectivo ante el estallido del escándalo de la visita a Siria. Para alejar el foco de ese viaje, para el que Agramunt no pidió autorización, el senador contó que su habitación de hotel en Estrasburgo había sido allanada en los días posteriores a la reunión con El Asad. Como muestra de que lo que buscaban los presuntos autores eran datos, no dinero, alegó que en su habitación había “un sobre con 15.000 euros en efectivo que no había sido tocado”, según relató un testigo a los investigadores. Lejos de exculparlo, las palabras de Agramunt reforzaron las sospechas de sobornos.