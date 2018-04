Ciudadanos prevé la “excepción” de que Valls se presente a las primarias sin afiliarse

Manuel Valls, ex primer ministro francés, la pasada semana.

La ejecutiva de Ciudadanos observa a Manuel Valls, ex primer ministro francés, como una excepción a la regla. Los estatutos del partido dejan claro que para concurrir a un proceso interno de primarias es "necesario" que los candidatos lleven afiliados un mínimo de nueve meses. Pero prevén también que el Consejo General, máximo órgano de la formación entre Asambleas, pueda "exceptuar este requisito". Y esa opción, según fuentes de la dirección de Albert Rivera, se contempla en la cúpula para el caso del político galo, que admitió la pasada semana que estudia actualmente la posibilidad de presentarse como candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona.

Para ello, el Consejo General —formado por 125 miembros— debe aprobar de forma motivada y por mayoría absoluta esta excepción. "Lo normal sería que fuera como independiente. Sin que tenga que afiliarse", explican fuentes de la dirección, que matizan que aún no se ha hablado de dicho detalle en la ejecutiva. "Valls es un barcelonés de pro. Ha hecho igual o más por España que muchos políticos españoles", le volvió a elogiar este lunes Albert Rivera, que siempre se ha referido a su posible aterrizaje en el partido como la llegada de un "independiente". "Estamos abiertos a gente con talento, con capacidad política y con experiencia", repite el líder de Ciudadanos.

Valls desveló el pasado jueves que está "pensando" formar parte de la lista que presente la formación en la capital catalana. "Hay una voluntad de ambas partes de colaborar en el futuro. Hay una puerta abierta a su candidatura. Vamos a ver cómo se puede concretar. Se está hablando de que encabece la lista y no nos estamos planteando otros candidatos", detalló el lunes José Manuel Villegas, secretario general y número dos del partido, que aseguró que no han dado "ningún plazo" al ex primer ministro francés para que les responda. "Hay tiempo para decidirlo", apuntó.

Esta semana, Valls ha coqueteado públicamente con la idea de presentarse: "Sé que he generado mucha expectación, pero hay un dicho catalán muy bonito. Es el siguiente: 'Roda al mon i torna al Born". Y la líder del grupo municipal de Ciudadanos en Barcelona, Carina Mejías, ha mostrado su respaldo a la decisión de la ejecutiva: "Barcelona necesita un cambio y Ciudadanos está en situación de ofrecerlo. Si Manuel Valls acepta ser candidato a las primarias, tendrá todo mi apoyo y estaré a su disposición. Es una gran oportunidad para recuperar Barcelona", ha escrito este martes en su cuenta de Twitter.