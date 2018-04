Podemos no sancionará a Bescansa

La dirección de Podemos ha acordado este lunes no sancionar a Carolina Bescansa por el plan que difundió el miércoles pasado su cuenta de Telegram para repartirse el control del partido con Íñigo Errejón y desbancar a Pablo Iglesias de la secretaría general. "Lo hemos hablado y no vamos a tomar ningún tipo de acción", ha aseverado el secretario de Organización, Pablo Echenique, tras la reunión semanal de la ejecutiva.

El número dosde la formación ha subrayado que no se había dado "ningún plazo" a Bescansa para presentar su dimisión como diputada. El sentir general en la ejecutiva, donde definieron la crisis abierta como "un asunto de máxima gravedad", es que Bescansa se debería ir del partido. El acta de diputado es personal, por lo que en el caso de abandonar las filas de Podemos Bescansa recaería en principio en el Grupo Mixto. “Sinceramente, esa pregunta habría que hacérsela a ella. Por nuestra parte hemos decidido no tomar ninguna medida y respecto de su opción personal no soy yo quien tiene que valorarla o solicitar nada”, ha recalcado Echenique.

En la decisión de Podemos ha pesado el cuidado de la imagen del partido. Un expediente o sanción a la parlamentaria ensombrecería el acuerdo alcanzado el jueves pasado en Madrid. En el partido están muy satisfechos de la resolución de la crisis —una combinación de la rivalidad entre Errejón y el secretario general de Madrid, Ramón Espinar, y del documento difundido por el Telegram de Bescansa— que llevó al límite al partido en diez días vertiginosos. Por otro lado, en la cúpula de Podemos tampoco estaba muy claro que Bescansa pudiera ser sancionada por dejar por escrito lo que en resumen son sus diferencias irreconciliables con Iglesias.

También ha influido la irrelevancia orgánica de Bescansa, sin apoyos dentro de Podemos y que no se identifica con ninguna de las tres grandes corrientes de la formación (pablistas, errejonistas y Anticapitalistas). Uno de los apartados más comentados dentro de las principales familias de Podemos es que, en su propuesta a Errejón, la cofundadora del partido se reservase nueve de los primeros 25 puestos de la lista madrileña para las elecciones autonómicas de 2019. La pretensión de Errejón era ficharla como número dos al entender que supondría un tirón político y podría atraer a potenciales votantes pero no porque detrás de Bescansa haya una corriente o sector de peso.