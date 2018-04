Monedero acusa a Bescansa de mentir y traicionar a las bases de Podemos

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha criticado con dureza a Carolina Bescansa, después de que la semana pasada saliera a la luz el plan de la también impulsora del partido para desbancar a Pablo Iglesias de la dirección. En la última entrada de su blog en el diario Público, Monedero acusa a Bescansa de traicionar a las bases de la formación con su iniciativa y de mentir, al responsabilizar del documento a su equipo y negar que lo hubiera enviado desde su teléfono personal.

En el artículo, titulado Podemos Madrid: al cielo o al suelo, Monedero tilda de "disparate con maneras de sainete", la filtración del documento que contenía el plan para desbancar a Iglesias. Un texto en el que el exdirigente del partido asegura que "primaban los intereses personales por encima de los del conjunto de la organización". El plan reflejado en dicho documento pasaba porque Bescansa apoyara la candidatura de Íñigo Errejón a la Comunidad de Madrid yendo como la número dos de la lista autonómica, a cambio del favor de Errejón para lograr el liderazgo estatal de cara a las elecciones de 2020.

Los procesos de primarias deben ser el espacio de la confrontación. Es el momento en Madrid. No les tengamos miedo. Un partido-movimiento como .@ahorapodemos muestra su herencia del 15M en el debate de ideas. https://t.co/334WC6tin6 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 22 de abril de 2018

Para Monedero, la crisis desencadenada por Bescansa supone un nuevo punto de inflexión para el partido —tras el enfrentamiento entre partidarios de Iglesias y Errejón en 2017—. "O sale de esta segunda crisis con las cosas claras o las inscritas y los inscritos no van a estar dispuestas a seguir dando la cara", vaticina el diputado, que afirma que la situación de la formación en Madrid puede ser "la piedra de toque" de lo que pase con Podemos en las urnas, tanto en los comicios municipales y autonómicos del año que viene, como en los generales de aquí a dos años.



En el extenso artículo que ha dedicado a la situación del partido —y en el que da su apoyo a Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid, "siempre que no se parezca excesivamente a Gabilondo (el líder regional socialista)"— Monedero no ha limitado las críticas a Bescansa al momento actual. El cofundador la responsabiliza de la pérdida de un millón de votos en las elecciones de junio de 2016, cuando Bescansa aún era secretaria de Análisis Político y Social de Podemos. "Como experta electoral debiera haber previsto que lo que decían las encuestas en las elecciones generales de junio de 2016 sobre el sorpasso no era cierto. Eso determinó una campaña electoral errónea", concluye.

El pasado jueves, Pablo Iglesias dio por zanjada la crisis de Podemos en Madrid con el anuncio de una lista unitaria entre el futuro candidato, Íñigo Errejón, y Ramón Espinar. “He escuchado a Íñigo. Confío en él para ser candidato de Podemos y presidente de la Comunidad”, dijo entonces Iglesias, después de escuchar las explicaciones de Errejón sobre el plan de Bescansa y en el que era una parte fundamental de la estrategia. Durante los días anteriores, Espinar y Errejón habían mantenido un enfrentamiento abierto sobre el formato de primarias en la región y la autonomía del candidato para dirigir su campaña.