La incógnita del candidato en Madrid agita el PSOE

Era aún invierno cuando el líder socialista en Madrid planteó a la alcaldesa de Madrid que se presentara en las elecciones de 2019 junto al PSOE. Fue en el marco de una conversación informal, asegura el dirigente socialista y, aunque la regidora no contestó negativamente, la posible operación no avanzó. En aquellas fechas, afirman fuentes de la dirección madrileña, el planteamiento de que Carmena pudiera liderar una candidatura con el PSOE era bien recibido por algunos dirigentes del partido en Madrid, pero la posibilidad no salió de círculos reducidos, y no saltó a la dirección nacional, afirman en ambas cúpulas. Ahora es pantalla pasada, coinciden todas las fuentes consultadas. Pero aún no se conoce el candidato alternativo.

Manuela Carmena es una figura respetada y valorada en el PSOE, donde se recuerda que siempre estuvo en la órbita del partido y se admira su "coraje" –en palabras de Pedro Sánchez- para haber desalojado al PP de la alcaldía tras casi dos décadas de hegemonía conservadora en la capital de España. Pero también tiene detractores, críticos sobre todo con su gestión al frente del Ayuntamiento, que no ha logrado poner orden en su equipo de Gobierno ni dar un impulso determinante a la ciudad. "No creo que esto responda a una tendencia hoy en el PSOE, más allá de que haya gente que piense que en el futuro el PSOE deba llegar a acuerdos para formar gobiernos", afirma la actual portavoz del grupo municipal socialista, Purificación Causapié, que lleva tres años haciendo oposición a Carmena.

Otros dirigentes de las distintas familias de la federación socialista madrileña cuestionan además que la alcaldesa pueda lograr en 2019 un resultado parecido al que logró en 2015, porque este fue fruto de unas circunstancias concretas y se ha desgastado con una gestión irregular. Pero también pesa entre los cuadros la idea de que el PSOE tenga que salir a buscar fuera a su candidato, porque lanza el mensaje de que no hay banquillo y frena las aspiraciones de los miembros del partido. "¿Tenemos que tirar de dos independientes (Ángel Gabilondo, candidato en la comunidad, no tiene carné socialista) para Madrid porque no tenemos a nadie dentro?", se pregunta un diputado regional.

La noticia ha tenido más impacto porque una vez consolidado Gabilondo en la comunidad tras la moción de censura a Cristina Cifuentes se hace más evidente el hueco en el Ayuntamiento. La incógnita de la candidatura inquieta en el partido, más aún porque nadie tiene información sobre los planes de la cúpula. En la búsqueda del candidato a la capital está implicado personalmente Pedro Sánchez, toda vez que la plaza madrileña es estratégica por su simbolismo y una pieza importante como impulso hacia La Moncloa. Y los movimientos del líder socialista apenas salen de su despacho.

La incertidumbre va además para largo porque no hay intención de adelantar la elección, sino al contrario, casi de posponerla al máximo. "No hay ninguna necesidad objetiva de tener un candidato ya", señalan fuentes de la dirección, que recuerdan que si la campaña se hace muy larga el cabeza de lista corre el riesgo de desfondarse. Carmena fue la última candidata que apareció en escena en 2015. Ganó las primarias de Ahora Madrid en el mes de marzo. Solo dos meses después se hizo con el bastón de mando la alcaldía.

La duda principal que se desprende de varias conversaciones con dirigentes socialistas en Madrid no es si Carmena se reserva la opción de salir de Ahora Madrid para ir al PSOE, sino si va a volver a presentarse como candidata a la alcaldía. Esta duda, junto a la ausencia de candidatos confirmados en las otras dos formaciones principales -PP y Ciudadanos, aunque Begoña Villacís parece por ahora indiscutible-, da cierto aire a la indefinición del PSOE.

Los socialistas insisten en que sus tiempos políticos son propios y que nadie va a obligarles a acelerar: "La candidatura en Madrid ya llegará", dice Maru Menéndez, secretaria de Empleo y Relaciones Laborales en la ejecutiva madrileña. "Será socialista y potente. No vamos a adelantar nuestros tiempos por una información. Nuestros tiempos no son ahora, sino a partir de septiembre u octubre", añade, en referencia a la fecha prevista de celebración de primarias para escoger el candidato.

Las casi tres décadas en la oposición en la capital afectan al banquillo del PSOE para presentar una candidata de postín, como ha repetido estos días Pedro Sánchez. En el Gobierno se forman los cuadros y sobre todo se hacen conocidos. El PP puede también, por ejemplo, presentar a un ministro en ejercicio. La visibilidad de los cargos populares en el Gobierno es mayor y por tanto es más fácil moverles a una candidatura con menos tiempo y sin el temor a que no sean reconocidos.

El PSOE no tiene ahora ese lujo aunque, a cambio, tiene banquillo histórico. El partido está repasando perfiles de dirigentes históricos y también busca entre personalidades de su "entorno", no necesariamente socialistas. "La candidatura será muy potente", se ha comprometido Sánchez esta semana.

La dirección socialista está convencida de que su resultado en las elecciones de Madrid será bueno, después del impulso de la moción de censura a Cristina Cifuentes, y no esconde que es una plataforma ideal para el salto a La Moncloa. Franco es uno de los pocos secretarios generales autonómicos afines a Sánchez, con lo que el peso de la ejecutiva federal en la decisión será mayor. Madrid es, además, la federación de Sánchez, en cuyo Ayuntamiento fue concejal cinco años. Un buen resultado en Madrid del PSOE sería un impulso notable para sus aspiraciones presidenciales. Uno malo con una candidatura floja sería lo contrario. Es fácil de imaginar por tanto que la presión vaya creciendo y la inquietud, también.