La sentencia a los miembros de La Manada sigue pendiente cinco meses después del juicio

El pasado noviembre, dos días antes de que el caso quedara visto para sentencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, pronosticó que la decisión sobre el caso de la presunta violación grupal conocido como La Manada llegaría “después de Navidad”. Pero la deliberación cumple ya cinco meses, tres más de lo previsto. El tribunal encargado de hacerlo, la Audiencia Provincial, se caracteriza por la acumulación de trabajo. La última sentencia, sobre un caso de una red dedicada al robo, se firmó 14 meses después del juicio.

Quienes escucharon o leyeron al presidente del Tribunal Superior vaticinando la fecha para la sentencia de La Manada dieron por sentado que el fallo sobre la presunta violación grupal de una joven a manos de cinco hombres durante los Sanfermines de 2016 llegaría en breve. Sin embargo, cinco meses después, los tres magistrados que forman la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra siguen sin comunicar el veredicto, por lo que la predicción de Galve parece significar que se conocerá, previsiblemente, en el lapso entre las Navidades de 2017 y las de 2018.

Para quienes trabajan a diario en el Palacio de Justicia de Pamplona, este tribunal es conocido por tomarse su tiempo en la toma de decisiones y también por argumentarlas con extensión. Sin embargo, no faltan quienes creen que deberían apremiar a los magistrados, dada la repercusión del caso. Joaquín Galve no puede más que ser prudente porque, en el caso de que se recurra la sentencia, será él quien presida la Sala de lo Penal del Tribunal Superior, que verá el caso en apelación. La ambigüedad a la hora de apuntar una fecha para la sentencia, no obstante, parece justificada en el hecho de que la Sección Segunda, presidida por el magistrado José Francisco Cobo y completada con los jueces Ricardo González y Raquel Fernandino, acumula un importante retraso.

Casi dos años en prisión provisional Quedan tres meses para los próximos Sanfermines y en ese momento se cumplirán dos años —el máximo que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal— de la entrada en prisión provisional de los cinco acusados de La Manada. Los cinco ingresaron en prisión el 8 de julio de 2016, dos días después de la supuesta violación grupal. Si se cumple el plazo de dos años, se tendría que celebrar una “vistilla” para prorrogar esa prisión provisional.

La última sentencia que dictó el tribunal, el pasado 3 de abril, en la que absolvieron a nueve personas acusadas de formar una red criminal dedicada a varios robos, ocupa 90 folios y la vista oral se realizó 14 meses antes.

En prisión preventiva

En la organización de los juzgados tienen prioridad las causas con presos preventivos. La Sección Segunda tiene dos: el de La Manada —los cinco acusados están en prisión desde julio de 2016— y otra presunta violación sucedida en mayo de 2016, dos meses antes de la de Sanfermines pero que se juzgó justo después, en diciembre. Los dos acusados de este segundo caso están, al igual que los miembros de La Manada, en prisión. No está en la cárcel, pero también sigue pendiente de sentencia en este tribunal desde julio de 2017, una extrabajadora de banca acusada de robo y para la que piden seis años de cárcel.

El abogado penalista pamplonés Eduardo Ruiz de Erenchun reconoce que “no es habitual” en los tribunales un retraso de tantos meses, pero señala que la Sección Segunda “tiene un retraso acumulado muy importante”, que en algunos casos ha llevado a “tardar más de un año” en dictar sentencia. Ruiz de Erenchun, que se encargó de casos como el de la muerte de Nagore Laffage o el que investiga los posibles amaños de partidos del Osasuna, no cree que los magistrados “estén presionados por la expectación mediática” y recalca que “no se puede cambiar el orden de sus resoluciones porque haya mucho interés periodístico”. Pese a que pronostica que la sentencia seguramente será extensa, duda de que esté atascada por discrepancias entre los magistrados.

Para Ruiz de Erenchun es previsible que el veredicto no sea unánime pero tampoco ve problema en ello: “Con tres magistrados, se vota y ya está”. Los tres jueces de la Sección Segunda ya han firmado por esa vía varias resoluciones con voto particular, el de Ricardo González. La última, para contestar a la petición de libertad de los acusados una vez finalizado el juicio, contó con la discrepancia de González. Sus dos compañeros mantuvieron a los cinco miembros de La Manada en prisión provisional.