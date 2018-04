Ciudadanos trabaja para incorporar más fichajes tras la oferta a Valls

La cuenta atrás electoral ha comenzado. Con la victoria del pasado 21-D como faro de guía y con el viento a favor de las encuestas, la cúpula de Ciudadanos se ha reunido durante dos días en un hotel de San Lorenzo del Escorial para preparar la maquinaria del partido para la batería de comicios que se avecina en 2019: andaluces, europeos, autonómicos y locales. "Aquí nos hemos conjurado para ganar. Porque si no ganas, no gobiernas. Y si no gobiernas es mas difícil cambiar las cosas", ha reconocido este sábado el presidente de la cuarta fuerza política, Albert Rivera, apenas un día después de que el ex primer ministro francés, Manuel Valls, admitiese que estudia la posibilidad de presentarse como candidato de la formación al Ayuntamiento de Barcelona. Una oferta que no será la única, según ha dicho el líder del partido, que ha revelado que ya trabajan para incorporar más fichajes.

"Hay mucho talento en este partido. Pero también hay talento fuera y tenemos que abrirle las puertas. Esto no puede ser un PP o PSOE. Ayer salía la noticia de la posibilidad de que se incorpore talento en Barcelona. Ese es el ejemplo", ha recalcado Rivera, que ha encabezado el primer encuentro de la ejecutiva nacional de Ciudadanos con todas las direcciones regionales de la formación. A la cita han acudido los 16 comités autonómicos formados en el último año, la delegación del País Vasco y representantes de Ceuta y Melilla. Según fuentes del partido, unos 130 cargos internos, a los que el presidente de la formación ha advertido: "No tengamos miedo al talento, tengámosle miedo a la mediocridad. Vamos a abrir las puertas al talento en nuestras candidaturas. Van a venir más independientes". Y ha añadido: "Espero que entendáis que para gobernar es importante que gente buena se incorpore a nuestras listas"

Debido a su escasa implantación fuera de las ciudades, la dirección de Ciudadanos decidió centrar parte de sus esfuerzos este 2018 en la organización interna. El objetivo era fortalecer su expansión y prepararse para disputarle poder territorial a PP y PSOE. Una vez concluida prácticamente esa fase, el partido centra ya su mirada en las citas con las urnas. "Y este encuentro es el punto de partida de doce meses llenos de trabajo para conseguir ganar las próximas elecciones, repitiendo así el éxito conseguido en Cataluña el pasado 21 de diciembre", repiten en las filas de la formación.

Por ello, la ejecutiva ha aprovechado esta cita de dos días para marcar el camino a sus direcciones regionales. Según explican fuentes de Ciudadanos, Rivera y el secretario general, José Manuel Villegas, se han reunido con todos los portavoces autonómicos. Y los secretarios nacionales de las cinco áreas —Organización, Comunicación, Relaciones Institucionales, Programas y Acción Institucional— han mantenido sesiones de trabajo con sus homólogos regionales. El objetivo es construir un mensaje homogéneo.

En esa línea, el propio Rivera ha señalado a los enemigos que centran su discurso: "Tenemos que ser el partido que pase pagina del bipartidismo y que haga frente a los dos grandes desafíos de Europa: al populismo y el nacionalismo". "El nacionalismo es el adversario de la democracia española y europea", ha añadido el líder de la formación, que ha considerado "necesario" ganar al PP y PSOE para "cambiar las cosas". "Porque, si no cambia una coma, los populistas y nacionalistas tienen el caldo de cultivo para crecer".