Desmantelada en Girona una fábrica con 8 toneladas de leche para bebés falsificada

La policía ha desmantelado en Girona una industria que envasaba leche en polvo comprada a granel como si fuese leche maternizada para el consumo de bebés. Los agentes se han incautado de ocho toneladas de leche en polvo empaquetadas en cajas de cartón impresas con nombres de conocidas marcas internacionales. La sustancia que iba destinada a los bebés no era perjudicial para la salud, pero sí carecía de los nutrientes necesarios para que la alimentación de los lactantes sea efectiva, por lo que perjudicaba a su desarrollo, según una nota de prensa del Cuerpo Nacional de Policía. El negocio era redondo: compraban al por mayor la leche en polvo a 1 euro el kilo y la vendían de matute a 10 euros los 600 gramos.

Los cuatro arrestados en la operación, de nacionalidad polaca, habían logrado escapar de una redada en su país en la que fue desmantelada una planta de envasado de leche maternal falsa y en la que no hubo detenciones. La banda había estado vendiendo esta leche maternizada falsa durante tres años. Y quería seguir con el negocio, volcado principalmente en la venta a China de este material.

La policía, que ha contado con la colaboración de Europol, constató que el producto se seguía ofreciendo a través de un portal web polaco, donde se señalaba que el punto de entrega de la mercancía era Barcelona. Tras diversas gestiones y seguimientos, la policía controló a los traficantes de leche y lograron localizar en Girona la nave, repleta de palés con cajas de falsa leche para lactantes.

Era en esa nave donde, sin ningún protocolo de higiene mínimo, "rellenaban de forma manual los embalajes interiores con 600 gramos de producto y los introducían en cajas que imitaban conocidas marcas especializadas", según la nota policial. El precio de venta por caja era de 10 euros. El producto lo habían comprado a 1 euro el kilo.

En total han sido decomisados 30 palés con 13.320 cajas de leche en polvo de diferentes marcas falsas preparadas para su distribución y venta; 12.090 cajas de cartón contenedoras de envases de leche; 15.000 carátulas de cartón; 24 cajas de cartón conteniendo 2.000 cucharitas dosificadoras de plástico; 2.000 barras de pegamento térmico y 2 decapadoras térmicas para derretir las barras de pegamento.

La nota policial concluye con el detalle de que la sustancia, pese a no ser nociva, constituía un "grave riesgo para la salud de los bebés": "Aunque la sustancia no era nociva para la salud, carecía de los nutrientes necesarios para que la alimentación de los lactantes sea efectiva. Además, la ausencia de higiene y de medidas de seguridad en su manipulación puede ocasionar la ingesta de otros productos o trazas no controladas en bebés alérgicos o con cualquier otra afección".