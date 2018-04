El supermercado de títulos del director del máster de Cifuentes

Francisco Betancourt ha podido ganar su pleito en la Audiencia de Madrid gracias a que conserva toda la documentación con la que le atrajeron a cursar el Máster en gobernanza, marketing político y comunicación estratégica. El director del máster era Fernando Herrero-Nieto, a su vez administrador único de Vonselma. El título lo ofrecía el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos “en colaboración con Vonselma”, aunque en realidad era esta última empresa la que lo gestionaba. El título estaba “reconocido como máster oficial” por la Asociación Española de Marketing Político y Electoral (Asesmap), entidad que preside, una vez más, el propio Herrero-Nieto, que no quiso responder a EL PAÍS.

Vonselma firmó un acuerdo en 2015 con Nuevas Generaciones del PP para ayudar “en la formación de las futuras generaciones de líderes políticos”. Ofrecía condiciones especiales de financiación y becas. A Betancourt también le dieron una “beca”: supuestamente el máster costaba 16.000 euros y se lo dejaron en 8.000.

Fabricio Betancourt demandó a Vonselma y al IDP "para que no quedasen en la impunidad y sentar un precedente que advierta a futuros estudiantes de postgrado", según relata a EL PAÍS desde Ecuador. "Lastimosamente esto pasa a muchos estudiantes que al final se ven forzados a estudiar en un lugar que no fue el ofrecido, vuelven a su país y quedan endeudados", añade. En su caso, no quiso cursar el título de Vonselma y se matriculó en otro, pese a las "continuas amenazas del director del máster" que, añade, le "denunció a migración", llamó a la universidad de Barcelona para que no le aceptaran y no le devolvió los 4.000 euros que había adelantado.

La sede de Vonselma es un piso en la sexta planta de un edificio de oficinas del centro de Madrid. En la puerta, el cartel anuncia la academia y pero también incluye los logos del IDP y de la Universidad Rey Juan Carlos. Abre la puerta un trabajador, que asegura que Herrero-Nieto no está y que él no está autorizado a hablar del acuerdo que mantiene Vonselma con el IDP. Sí dice que hay unos "royalties" que pagan por usar el nombre de la universidad, pero rehúsa decir a cuánto ascienden. "Eso que se dice de que es un 40% es imposible, ninguna empresa sobreviviría pagando ese porcentaje", añade. Desde la puerta --el hombre no permite visitar las instalaciones-- se ve una sala con una mesa y sillas, paredes con gotelé y alguna mancha de humedad. Vonselma ha recurrido al Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial que la condena, junto con el IDP, por publicidad engañosa.