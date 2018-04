La Policía Nacional colabora con la de cuatro países latinoamericanos para combatir las noticias falsas

La Policía Nacional se ha unido a los cuerpos policiales de cuatro países latinoamericanos —en concreto Colombia, Honduras, Perú y Ecuador— en la lucha contra las noticias falsas en Internet, según ha informado este viernes el cuerpo policial. El objetivo de la colaboración es poner en común las distintas estrategias que tiene cada organismo para prevenir y contrarrestar las fake news y los bulos que se difunden de manera viral por las redes sociales.

A través de una emisión en directo que ha unido a los equipos de redes sociales de los distintos cuerpos policiales de habla hispana, los agentes han analizado los bulos que se comparten a través de las aplicaciones de mensajería instantánea y de redes sociales. Actualmente, la Policía Nacional alerta de forma habitual en su perfil de Twitter (@policia) y en su página de Facebook de informaciones falsas y recuerda unas pautas sencillas para no caer en ellos.

Según ha recordado la Policía, el Código Penal español contempla como delito de desórdenes públicos aquellas conductas en las que se afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad. También es delito el hecho de avisar de alguna situación falsa que requiera el auxilio de las fuerzas de seguridad o se activen los servicios de emergencia.

Estos son algunos de los consejos compartidos por los cuerpos de seguridad para no caer en la trampa de las noticias falsas: desconfiar "de informaciones que no enlacen con una web oficial"; "ojo con las fotos que se publican y no llevan adjunto un enlace a una fuente oficial, pueden ser un montaje"; "verificar cuándo y dónde se publicó googleando parte del contenido del mensaje"; "comprobar la redacción, faltas ortográficas o de sintaxis son un indicador habitual de la falsedad del comunicado"; "no dudar en preguntar a las fuentes oficiales o a los medios de comunicación sobre informaciones sospechosas".

La Policía Nacional también añade otras recomendaciones, como "preguntar a los equipos VOST de voluntarios digitales en emergencia que están repartidos en todo el Estado con @vostSPAIN", ya que "están especialmente preparados y conectados para detectar y neutralizar bulos"; comprobar si la información también la dan medios de comunicación con cierto prestigio y desconfiar si esta proviene de "un primo, el amigo al que le ha contado un familiar que sabe de buena tinta…". En este caso, explica el cuerpo armado, "no es una fuente solvente".