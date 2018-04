El alcalde de Alsasua critica la “desproporción judicial” sobre la agresión a los guardias

El alcalde de Alsasua (Navarra), Javier Ollo, de Geroa Bai, ha criticado este viernes en la Audiencia Nacional la “desproporción judicial” que supone juzgar como delito de terrorismo la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016. El regidor ha reconocido que el “foco de atención” municipal se ha situado en los acusados y no en las víctimas del ataque, precisamente por la enorme gravedad de las penas que se reclaman para aquéllos. Los ocho jóvenes que ocupan el banquillo se enfrentan a una petición de la fiscalía de entre 12 y 62 años de prisión.

Ollo ha reconocido que tras el ataque no se ha reunido con los padres de María José, la novia del teniente más brutalmente agredido, quienes permanecen en Alsasua y regentan un club de jubilados en un local de titularidad municipal. “No hubiéramos tenido problema en haber estado, hemos llegado a un punto en que todas las personas implicadas en esos desgraciados hechos lo están pasando realmente mal; desde entonces nos hemos visto actuar ante los hechos judiciales y el foco de atención ha estado en eso”, ha afirmado el regidor.

“Eso no es no estar con unos y no con otros”, ha señalado el alcalde ante el tribunal. El Ayuntamiento de Alsasua, tras los hechos, mostró su “solidaridad” con las víctimas de la agresión en una declaración institucional. “Ni yo como alcalde ni el Ayuntamiento nos hemos reunido con los acusados”, ha recalcado.

Ollo, abogado de profesión, ha rechazado la imagen de Alsasua como “confrontación diaria” que, considera, se traslada desde “algunos medios de comunicación” tras el ataque. Alsasua, de 7.000 habitantes es un pueblo “muy plural”, ha afirmado y “se convive en esa pluralidad”. Según él, la “realidad social” es “mucho mejor” que hace 15 o 20 años, aunque se deben seguir dando “pasos hacia la convivencia”.

El pasado 14 de abril, víspera del inicio del juicio del caso Alsasua, Ollo asistió en Pamplona a una manifestación con el lema “Justicia”. “Yo no he asistido a ninguna manifestación a favor de los acusados como supuestos autores de los hechos, sino a una manifestación en la que se pedía proporcionalidad, justicia. Y también asistí a otra en el pueblo con el lema Alsasua: no nos posicionamos a favor de una persona, se critica la desproporción en el tratamiento judicial y la imagen que algunos medios han trasladado del municipio, que consideramos que no es real”, ha defendido. “No se pide la impunidad, sino proporcionalidad en la respuesta” ante la agresión, ha recalcado el regidor alsasuarra.