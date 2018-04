Mentiras virtuales que arruinan vidas reales

M.M.

El ambiente polarizado durante el procés acabó traduciéndose en la red en un mentidero de bulos, que se usaron como arma ideológica contra el rival. A veces, sin importar a quien se atropellase por el camino. Jennifer Alejandro Flores, una estudiante de 23 años de Cornellá, fue una de sus victimas. Su foto comenzó a circular en las redes a principios de noviembre. Una captura de pantalla asociaba su imagen a un mensaje que habría sido escrito desde el perfil de Facebook de su madre. “Los tengo tan cerquita que con una pequeña bomba se iban a tomar por culo y no serían 155 sino más de 10.000, que lo único que hacen es dar por culo e intimidar a todos los que trabajamos en el puerto […] Esparcidos los dejaba yo en el muelle […]”, decía la publicación en referencia a los agentes de la Policía Nacional alojados en el bautizado como barco de Piolín, atracado en el puerto de Barcelona.

Ni Jennifer, de la que además se dijo que era mosso d’Esquadra, ni su madre, habían escrito esa amenaza. La web maldita.es, dedicada a neutralizar bulos, lo desmintió y la familia lo denunció a la policía autonómica.

Al día siguiente, la Policía Nacional fue a su casa y le notificó que debía ir a la comisaría a declarar. Hasta se sorprendió de la coordinación de ambos cuerpos para resolver su caso. Pero no. “Estaba yendo en calidad de investigada por aquel mensaje. Me contaron que había sido un bulo con mucho impacto que había llegado a los jefes de la Policía. Me impresionó”, explica.

Los agentes la creyeron y su entorno no tuvo dudas de que ella no quería dinamitar a los policías, pero pasó un mes camuflada. No volvió a usar la ropa con la que aparece en la foto, empezó a usar sombreros, gafas de ver que no necesitaba o gafas de sol. También cambió su peinado y evitaba llevar el pelo suelto con el que aparecía en la imagen. Temía que alguien la atacase por el mensaje que nunca escribió. “Sentí, sobre todo, miedo. No sabía quién podía verlo, quién lo había escrito. Hay mucho loco por la calle, y con todo lo que estaba ocurriendo con el procés, imagínate que alguien me reconoce”, recuerda. Su imagen también continua en los buscadores junto a la falsa publicación.