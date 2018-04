Las víctimas de ETA: “Qué menos que pedir perdón”

Las víctimas de ETA son plurales. No puede ser de otra forma cuando la organización terrorista ha matado a lo largo de su historia a casi mil personas y amenazado y herido a miles de ciudadanos, de todas las ideologías y condiciones. Algunas dan valor a la declaración de ETA pidiendo perdón porque llevan años reclamando un gesto de este tipo. Para ellos, era ineludible. Otros consideran que es oportunista y con poco valor.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha asegurado en una nota de prensa que "se trata de un paso más en la estrategia orquestada por ETA" desde el cese de la violencia de 2011 para "diluir su verdadera responsabilidad, justificar el uso de la violencia para la imposición de su proyecto totalitario y manipular la historia". La organización lamenta que ETA "reconoce el daño causado" pero "en ningún momento hace autocrítica alguna justificando lo que hizo al referirse a las víctimas al mismo nivel que a los 'torturados'".

Estas son algunas opiniones individuales de personas cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por el terrorismo.

"Me quedo con una frase: ¡Ojalá nada de esto hubiera pasado!"

Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica en Gipuzkoa, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en San Sebastián en 1980:

“Evidentemente, es un comunicado radicalmente distinto a los anteriores. En ese sentido, me ha sorprendido. Lo primero que hay que decir es que ha tardado demasiado en llegar. No me ha gustado leer que ETA pide perdón solo a las víctimas colaterales, a las que considera ajenas al conflicto. A las otras solo les ofrece respeto. Si yo fuera hijo de un guardia civil, me sentiría ofendido. Pero me quedó con una frase: “Ojalá nada de esto hubiera sucedido”. Esto es importante, aunque sea una obviedad, porque se reconoce que esto nunca debió haber pasado, y se dice por primera vez. En vez de enorgullecerse, como hasta ahora, cambia el discurso. Pero, cuidado, tampoco los elevemos a los altares por este comunicado. ETA es la que ha causado este sufrimiento. Qué menos que esto”.

"No le doy valor después de todo lo que han hecho"

Ángel Chaparro, policía nacional reconocido como víctima del terrorismo. Se salvó de milagro de una bomba-lapa colocada en los bajos de su coche. Estuvo destinado en Bizkaia desde 1974 a 1987:

“En mi caso, a mí me da igual. No le doy valor a que pidan perdón después de todo lo que han hecho. Ahí está el caso de Alsasua. Ese mundo nos sigue odiando y nos va a seguir odiando siempre. Supongo que lo de pedir perdón es simplemente algo que les va bien en este momento”.

"Es la primera vez que hablan de perdón, y eso es una buena noticia"

Maixabel Lasa, viuda de Juan Mari Jáuregi, exgobernador civil de Gipuzkoa, asesinado el 29 de julio de 2000:

"Te genera sentimientos encontrados. Por un lado, es la primera vez que hablan de perdón como organización, y eso está bien, es una buena noticia. Por otro, hablan del sufrimiento de todos, incluyéndose, incluyendo a sus presos, cuando eso es algo que se han buscado ellos. No se puede comparar al dolor de las víctimas, que eran inocentes. A ETA le cuesta mucho decir que no tenía que haber existido. Qué menos que pedir perdón, claro, por el daño causado. No han conseguido nada con toda esa violencia. Me molesta también la distinción entre víctimas, que a unas les pidan perdón y a otras les ofrezcan respeto. Eso es terrible. De alguna manera, siguen justificando lo que han hecho. Supongo que por ejemplo mi marido está dentro de esta última categoría, la de los "enemigos" de Euskal Herria. Pero bueno, me quedo con que era un paso necesario, con que la convivencia en Euskadi ahora es mucho mejor, y a eso nos tenemos que agarrar. Espero que las generaciones futuras se queden con la idea de que el uso de la violencia no lleva a nada y está mal".

“Yo no puedo perdonar, porque me han destrozado la vida”

Hortensia Gómez, madre de Alberto Alonso, guardia civil asesinado por ETA a los 23 años el 25 de abril de 1986.

“No puedo perdonarles. ¿Cómo voy a hacerlo? Han destrozado mi vida y la de mi familia. Y ahora piden perdón, después de tantos años… Ni siquiera me lo creo. Seguro que quieren algo, no creo que sea de corazón, de verdad. Yo soy católica, pero cuando mataron a mi niño perdí toda la fe. Mi marido se murió un año y medio después del atentado, con 46 años. Mis otros dos hijos no han vuelto a vivir, están destrozados también. Yo tengo 75 años y sigo llorando, pensando en por qué me arrebataron a mi hijo, pensando que ahora tendría 55 años, el pobrecito. Sigo igual, como el primer día. Bueno, como el primer día no, porque el primer día ni te enteras. Pero no he conseguido superarlo y no puedo perdonar. Hoy, de hecho, me han amargado la mañana”.