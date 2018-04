El Gobierno cree que el comunicado de ETA es consecuencia de “la fortaleza del Estado de derecho”

El Gobierno de España ha valorado de manera positiva el comunicado en el que ETA reconoce hoy el daño causado por su actividad terrorista y pide perdón a las víctimas. "Está bien que la banda terrorista pida perdón a las víctimas, porque las víctimas, su memoria y su dignidad, han sido determinantes en la derrota de ETA", asegura el Ejecutivo en un comunicado que considera este arrepentimiento una consecuencia de la "fortaleza del Estado de derecho".

La organización terrorista ETA, que causó la muerte a más de 850 personas en cinco décadas de asesinatos, secuestros y sabotajes, ha pedido perdón y ha reconocido el "daño causado en el transcurso de su trayectoria armada" en un comunicado difundido este viernes por el diario Gara y Berria. ETA puso fin a la actividad armada en octubre de 2011.

El Gobierno incide en que el último comunicado de ETA, a menos de dos semanas de anunciar públicamente su disolución, "no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho" que ha vencido a la organización terrorista "con las armas de la democracia". Para el Gobierno, "hace mucho tiempo que ETA tenía que haber pedido perdón de forma sincera e incondicional por el daño causado".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha admitido que el comunicado de ETA, en el que la banda reconoce el daño causado por su actividad criminal, es "el gran paso para la paz definitiva", pues representa "el reconocimiento del terrible daño y el dolor causado". El líder socialista ha publicado un tuit en el que envía en nombre de su partido un "sentido sentido recuerdo para las víctimas y sus familias", porque "ha sido un largo y duro camino".

Estamos ante el gran paso para la paz definitiva: el reconocimiento del terrible daño y el dolor causado. Nuestro sentido recuerdo es para las víctimas y sus familias. Ha sido un largo y duro camino. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 20 de abril de 2018

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha lamentado que ETA haya aprovechado este comunicado para "justificar su actividad terrorista una vez más". Manifiesta que se trata de "un paso más en la estrategia orquestada por ETA desde que declarara en 2011 el alto el fuego por diluir su verdadera responsabilidad, justificar el uso de la violencia para la imposición de su proyecto totalitario y manipular la historia".

La AVT agrega que "ETA reconoce el daño causado pero en ningún momento hace autocrítica alguna" y censura que en su escrito trata de justificar su trayectoria terrorista al situar a las víctimas "en el mismo nivel que los torturados".

El perdón está bien pero debe llevar consigo unas actuaciones como la colaboración con la justicia. Mari Mar Blanco en @LasMananas_rne pic.twitter.com/lDjs3y00rw — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) 20 de abril de 2018

Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y hermana del edil del PP Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA en 1997, ha opinado que el comunicado no cumple las expectativas de los damnificados de la banda terrorista: "El perdón está bien pero debe llevar consigo unas actuaciones como la colaboración con la justicia", ha afirmado la diputada del PP en una entrevista en TVE, quien insta a la banda a facilitar el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos cuyos autores están aún por determinar. "A mí no me vale este perdón", ha manifestado, "llega tarde, muy tarde, y no cumple las expectativas"..También ha exigido que, como muestra de su arrepentimiento, la banda y su entorno dejen de celebrar actos de bienvenida a "verdugos" cuando salen de la cárcel tras cumplir sus condenas.

La eurodiputadade UPyD, Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado en atentado en 2003, ha dicho que creerá en la asunción del daño causado por ETA si en los próximos días "no hay una campaña de propaganda" y "no montan un circo" para "intentar repartir responsabilidades".

Para el portavoz del PP en la Cámara vasca, Borja Sémper, ETA ha querido lanzar "un mensaje interno" a sus simpatizantes con la finalidad de "aplacar a una parte de la sociedad vasca que le ha justificado y a otra que no está dispuesta a asumir ese perdón". El dirigente popular interpreta las disculpas de ETA como "la constatación de que ETA ha sido derrotada". Y ha añadido que si la sociedad "no les dio nada cuando mataban", ahora que está a punto de anunciar su disolución "tampoco lo va a hacer y mucho menos darle las gracias".