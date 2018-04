El PNV advierte al PP de que su voto contra las enmiendas a la totalidad “no está asegurado”

El PNV no se lo va a poner fácil al PP si este no hace gestos de distensión en Cataluña. El PNV no ha decidido qué hará el próximo jueves, durante la votación en el Congreso de las enmiendas de totalidad de los presupuestos generales del Estado, y le advierte de ello al PP. El portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha dicho este viernes, apenas 16 horas después de que el máximo órgano del partido tomara la decisión de no presentar una enmienda de totalidad, que ese hecho no prejuzga la posición que van a tomar en ese nuevo trámite, previsto para el próximo jueves día 26 en el Congreso. "Esta decisión no asegura nuestra posición en el trámite de los presupuestos en las enmiendas a la totalidad, ni tampoco nuestra posición en las votaciones finales de mayo", ha advertido Esteban, sin precisar qué tiene que suceder para que el jueves dejen pasar los presupuestos. "Vamos momento a momento", ha dicho.

Sí ha precisado que la decisión adoptada de no presentar enmienda tiene mucho que ver con los contactos que han mantenido con los partidos y agentes catalanes, aunque no ha concretado si entre los agentes catalanes consultados estaba Carles Puigdemont. "Hablamos con todo el mundo", ha respondido de manera lacónica: "hablamos hasta con Ciudadanos". Esteban, visitó el pasado martes en la cárcel de Soto del Real al diputado de la lista de JxCat y propuesto candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sánchez, que le transmitió su confianza en que se pueda formar pronto un Gobierno "estable" en Cataluña.

De esas conversaciones el PNV ha deducido que "existe una voluntad clara" de los partidos catalanes de "recuperar las instituciones del autogobierno", lo que en su opinión abre una ventana a que el 155 desaparezca y a partir de ahí el PNV comience la negociación de las cuentas de Mariano Rajoy para 2018. Llegado ese momento el PNV cree que habría tiempo, aunque fueran solo unas horas, para cerrar un acuerdo con el Gobierno central. "Pero no adelantemos acontecimientos, el próximo jueves las cuentas podrían descarrilar", ha dicho.

Esteban no se ha separado ni un ápice del acuerdo del Euzkadi Buru Batzar, decidió el jueves no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 dándole una oportunidad a la apertura "de un nuevo tiempo de diálogo político entre el Estado y Cataluña", explicó a través de una nota el partido de Andoni Ortuzar. El PNV concretó que esa decisión tenía como objetivo principal propiciar la "desactivación a la mayor brevedad posible" del artículo 155 de la Constitución a través del que se ha intervenido la Generalitat catalana.

El PNV subrayó, no obstante, y Esteban lo ha ratificado, que entender que su formación da un cheque en blanco al Gobierno español y al Partido Popular para superar el trámite presupuestario sería un tremendo error. "El EBB quiere recordar que el acuerdo firmado el año pasado, que resultó tan beneficioso para Euskadi, en nada obliga a EAJ-PNV de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2018", explicó el EBB en su nota.