El PP tiene la confirmación de que Ciudadanos derribará a Cifuentes

La crisis generada en torno a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que no ve ningún motivo para dejar su cargo ante las irregularidades detectadas en la realización de un máster, sigue en punto muerto. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no le ha pedido aún que deje el cargo, pero en el PP tienen ya la confirmación de que Ciudadanos facilitará la moción de censura contra la presidenta, si no dimite. Por tanto, su salida será a la fuerza.

Si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hubiera presentado ya su dimisión, la mayor parte del PP habría respirado aliviada. Esta es la aseveración de distintos dirigentes populares, conocedores del sentir de la organización, a pesar del reconocimiento que la presidenta tiene de buena parte de su partido tanto por su gestión como por su reconocida vocación política. Pero la situación ya no es sostenible, señalan los consultados.

Cada día que pasa es peor para el crédito del partido que, de nuevo, está en manos de Ciudadanos. En las últimas horas ha habido contactos oficiosos entre el PP y la formación de Albert Rivera a instancias de los populares para saber a qué atenerse. Ya lo saben: Ciudadanos apoyará la moción de censura que defienda el PSOE, que presentará como candidato a la presidencia de Madrid al catedrático de Filosofía Ángel Gabilondo, vinculado a ese partido pero sin carné de militante.

Esta confirmación era necesaria para el PP. A pesar de que Ciudadanos había reiterado que apoyaría la moción de censura, la cúpula del PP no terminaba de creer que llegarían hasta el final. El hecho de que Ciudadanos se resista a establecer una agenda de trabajo con el grupo socialista de la Asamblea de Madrid para tratar de la moción, como les requieren desde hace días, hizo pensar al PP que no todo estaba perdido. Los argumentos de los más cercanos a la presidenta madrileña, y también de algunos dirigentes regionales, sobre el perjuicio que causaría al partido de Rivera facilitar un Gobierno de izquierda, han sido derrotados. Ciudadanos ha calibrado esa posibilidad pero no la ha tenido en consideración. El perfil moderado de Ángel Gabilondo ayuda a desterrar ese ataque pero, sobre todo, el calado en la opinión pública de este caso ha conducido a Ciudadanos a no dar marcha atrás, como ya se lo ha hecho saber al PP.

Aún es reconducible

Todo aún es reconducible siempre que Cifuentes dimita, señalan fuentes del partido de Rivera. Ciudadanos no está interesado en que gobierne Gabilondo por mucho que esté persuadido de que no se trata de ningún extremismo. Su solución pasa por el paso atrás de la actual presidenta y que la sustituya una persona de su grupo parlamentario al haber sido el PP la lista más votada, recalcan dichas fuentes.

La presidenta madrileña volvió a defender ayer su inocencia en el pleno de la Asamblea de la Madrid, y puso el énfasis en que no ha cometido ninguna irregularidad, ni sobre ella pesa la menor imputación. Los escoltas de la presidenta impidió ayer que los informadores pudieran acercarse a ella.