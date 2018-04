El Supremo archiva la causa contra el diputado socialista Gutiérrez Limones

El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta al diputado socialista y exalcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Antonio Gutiérrez Limones, al no ser los hechos investigados constitutivos de infracción penal. Gutiérrez Limones estaba acusado de malversación y prevaricación en un supuesto caso de desvío de fondos públicos durante su etapa como regidor. Ya tras declarar el pasado febrero en el alto tribunal, el que fuera alcalde de dicha localidad durante 21 años se mostró confiado en que el caso se archivaría.

En su resolución, el magistrado Juan Ramón Berdugo considera que el delito de malversación de caudales públicos está prescrito, al haber superado los tres años. En este punto se investigaba el supuesto pago por la empresa municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM) de un viaje privado del entonces alcalde por importe de 976 euros con su familia al Parque Warner y Faunia. Según el juez, el periodo de prescripción se ha excedido con creces ya que la última de las facturas investigadas fue de julio de 2007 y la incoación de la causa fue una década después, en noviembre de 2017. El juez también muestra sus dudas de que existiese una desviación de fondos públicos y que los pagos no se realizasen en realidad por el propio alcalde con dinero de su cuenta corriente, como su defensa sostuvo en la causa.

En cuanto al delito de prevaricación por omisión, el juez instructor "no aprecia" en Gutiérrez Limones una "voluntad permanente en el tiempo" de impedir el control de la empresa municipal de la ACM o no adoptar las medidas adecuadas contra las actividades presuntamente delictivas desarrolladas en el seno de dicha empresa. Según la exposición razonada enviada en su día al Supremo por su condición de aforado, el juez instructor señalaba, entre otras irregularidades, que había indicios de la existencia de "una estructura cerrada y coordinada" en ACM, entre la Gerencia, el Consejo de Administración y la Junta General, "en la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público".

Sobre esto, el Supremo no aprecia la voluntad de impedir controles por parte del diputado socialista, ya que el alcalde "solo recibió una petición en esa materia" del interventor y "no puede entenderse que las irregularidades fuesen un hecho notorio", al no pertenecer el exregidor al Consejo Rector de ACM.

Gutiérrez Limones presentó su dimisión como alcalde en mayo de 2016 bajo la amenaza de una moción de censura, pero repitió como número 3 en la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de junio de ese año.