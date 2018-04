UPN y Foro Asturias amagan con no apoyar los Presupuestos

El protagonismo del PNV en los Presupuestos corre riesgo de crear agravios en algunas formaciones afines cuyo respaldo el PP da por sentado. Los socios del PP Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (FA), con dos y un diputado respectivamente, han amagado este jueves con desmarcarse del apoyo a los Presupuestos, con el que cuenta y necesita el Gobierno, tanto como el del PNV, para que puedan llegar a ser aprobados. Donde ha aflorado su desencanto ha sido en la Comisión de Fomento, en la que comparecían varios representantes del Ministerio de Fomento para explicar los recursos destinados en las cuentas del Gobierno, dentro de las sesiones sobre las cuentas, en la que también ha participado el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal.

Íñigo Alli (UPN) e Isidro Martínez Oblanca (FA) han dado muestras de estar carentes de incentivos para respaldar las cuentas del Gobierno “con la actual redacción”, aunque van a seguir negociando hasta este viernes, cuando finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad.

De los dos socios del PP, Foro Asturias ha sido el que ha marcado más distancias. Martínez Oblanca ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad porque los Presupuestos incumplen de modo “manifestó” el pacto de coalición con el partido liderado por Mariano Rajoy. “Si el pacto PP-Foro no se traduce en estos Presupuestos, no cuenten con el voto positivo de Foro”, ha amenazado.

Por su parte, el diputado navarro Alli ha asegurado que su formación no se siente "cómoda" con el proyecto de ley presentado por el Gobierno y que, de no producirse un cambio, no lo respaldará. Considera que el reparto de inversiones públicas “no es de justicia para Navarra y que las concesiones del PP a Ciudadanos y el PNV “no se hará costa de los navarros”. Y, por si acaso, ha advertido que no se trata de las habituales "teatralizaciones” para “exigir más a última hora", sino que su partido no comparte los Presupuestos “tal como están redactados".

Para superar el debate de totalidad del próximo jueves, el Gobierno necesita por lo menos 175 votos, a los que no llegaría sin el apoyo de UPN y Foro, con lo cual los Presupuestos no seguirían con su trámite. Queda por despejar si el PNV presentará o no enmienda, para lo cual tiene de plazo hasta las 14.00 horas de este viernes. El proyecto presupuestario del Gobierno tiene, a la espera del PNV, enmiendas a la totalidad de siete partidos: PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, Foro Asturias y EH Bildu. Nueva Canaria no la presentará y apoyará los Presupuestos.