Solo tres de cada 10 españoles quiere ser voluntario

El interés de las personas en sumarse al trabajo de organizaciones sin ánimo de lucro cae desde hace al menos tres años: el porcentaje de personas interesadas en ser voluntarias pasó del 42 al 28% entre 2014 y 2017. Actualmente, 2,2 millones de españoles son voluntarios, menos de una de cada diez personas mayores de edad, según el último informe del Observatorio de la Plataforma de Voluntariado de España, publicado este lunes.

Entre las personas que quisieran ser voluntarios predominan las que tienen estudios de nivel alto, con condición socioeconómica alta o media alta y que ya colaboran con ONG, según el estudio Nuevo retrato del voluntariado en España. Las personas que realizan tareas domésticas, tienen un estatus socioeconómico bajo y viven solos son las menos interesadas.

Para Mar Amate, directora de la Plataforma de Voluntariado de España la sociedad, las empresas y las universidades deberían fomentar la cultura del voluntariado. "El voluntariado es un derecho de participación. Hay que ponerlo muy fácil y cercano para que las personas puedan participar", apunta por teléfono Amate.

No es lo mismo donar que ser voluntario Mar Amate, presidenta de la Plataforma de Voluntariado, advierte de que los españoles confunden el concepto de voluntariado. "Ser voluntario no es ayudar a cruzar la calle, donar sangre o dinero", señala. Cuatro de cada 10 entrevistados consideran, por ejemplo, que realizar una donación —en dinero o especies— es hacer voluntariado. Pero el concepto debe ceñirse al que delimita la Ley de Voluntariado, que lo define como el acto de una persona que de forma gratuita se implica en una acción que trasciende sus propias necesidades con la visión de un cambio social.

Aunque la mayoría de las 1.000 personas entrevistadas para el estudio cree que es fácil hacer voluntariado, el 26% considera que es difícil por falta de tiempo (20,3%) o de información (16,8%), porque las ONG piden muchos requisitos o no dan facilidades (16,4), porque no confían en las organizaciones no gubernamentales (9,1%) o por falta de dinero (8,8%). Solo el 1,5% encuentra dificultades en que sea un trabajo no remunerado y el 1,2% apunta a las imposibilidades físicas, la edad o una enfermedad.

El 45% de los españoles dedica al menos un día a la semana a las acciones voluntarias, el 27%, al menos un día al mes y el 11%, uno cada tres meses. Aunque el tiempo dedicado al voluntariado es muy heterogéneo, el informe señala que el 70% emplea menos de cinco horas a la semana en este tipo de tareas.

Amate destaca que "a los jóvenes les sigue interesando [la acción voluntaria]" y que el 96% de las personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales sienten una alta satisfacción tanto con su voluntariado como con la organización donde lo realizan. Solo un 2% se muestra poco o nada satisfecho y en ningún caso se expresa total insatisfacción.

Perfil de los voluntarios españoles

Las mujeres de entre 18 y 24 años, con estatus socioeconómico alto, que vive en un municipio de entre 10.000 y 200.000 personas, representan el perfil que delinea el estudio. El 45% colabora con varias organizaciones y el 58% con una sola.

Los españoles prefieren sobre todo las actividades del ámbito social (48,3%), educativo (20%) o ambiental (19,4%). En cambio, les resultan menos atractivas las del ámbito de la protección civil, el sociosanitario o el deportivo.

Los datos señalan que las personas se incorporan jóvenes al voluntariado. El 70% de las personas que acaban de incorporarse al voluntariado (llevan menos de un año) tienen menos de 34 años y la mayoría de los que llevan más de 10 años tienen 65 años o más. La mitad colaboran con su organización al menos una vez a la semana. En ese grupo, seis de cada 10 son mujeres y casi la mitad tiene trabajo.